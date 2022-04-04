俄國內反戰聲泿高 普廷設「檢舉熱線」揪反戰「叛徒」

俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2022/04/04 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，除了國際間反對外，國內也有許多反戰的聲浪，俄羅斯總統普廷也對此設置了「檢舉熱線」，鼓勵民眾揪出身邊反對戰爭的「叛徒」。

綜合外媒報導，自從戰爭開打後，俄羅斯國內出現許多反戰聲音，克里姆林宮對此設立了檢舉專線與網站，並向國民們發送簡訊，指示如何使用檢舉功能，鼓勵「好公民」們踴躍檢舉身邊有反戰思想的「叛徒」，除了電話與網站外，還在社群媒體上設置專門的檢舉渠道，只要有任何批評普廷與侵略戰爭的言論被檢舉，就會被抓去關。

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俄國境內1位22歲的酒吧女侍日前在店內與客人討論俄烏戰爭而發生衝突，沒多久後警察便以「破壞俄羅斯軍隊名譽」的罪嫌將她逮捕、關押24小時，該女侍事後還原真相「客人說普廷和戰爭絕對是正確的，我因為不同意他的觀點就吵了起來。」

俄羅斯南部城市朋札（Penza）的英文老師因在課堂上表達反對俄烏戰爭的論點，遭學生錄音檢舉，俄羅斯獨立人權組織OVD-Info的負責人巴耶娃（Alexandra Baeva）指出，「現在的俄羅斯人民非常害怕並且互相告密，就像1937年代當時的蘇聯一樣。」

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