軍情動態》拜登主持新核動力潛艦服役典禮 可強化全球盟友安全

美國總統拜登出席維吉尼亞級核動力攻擊潛艦德拉瓦號的服役典禮。（路透）

2022/04/04 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登與第一夫人吉兒2日來到德拉瓦州威明頓，出席維吉尼亞級核動力攻擊潛艦德拉瓦號（USS Delaware）的服役典禮，過程中拜登盛讚這款具有快速打擊能力的潛艦，可以強化全球盟友的安全。

美國海軍新聞稿指出，德拉瓦號其實已在2020年4月4日啟用，不過當時受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，使得德拉瓦號成為美國首艘在水下進入服役狀態的海軍船艦，正式儀式直到現在才舉行。

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拜登過去曾連任德拉瓦州聯邦參議員36年之久，他在服役典禮上指出，這艘帶有德拉瓦州名字的最新海軍潛艦，可以強化美國和全球各地盟友的安全。第一夫人吉兒則擔任艦艇保薦人（ship sponsor）的身分，主持為船隻帶來好運的儀式。

據了解，德拉瓦號是第18艘維吉尼亞級潛艦，同時也是Block III型號的第8艘和最後1艘。Block III的特點是以2組直徑約2.2公尺的發射管，取代之前的戰斧巡弋飛彈垂直發射筒，能夠配合更多的武器搭配。

德拉瓦號指揮官霍頓（Matthew Horton）表示，這艘潛艦在武力、精確度和隱匿方面無與倫比，特殊工程使得它幾乎無法被敵方發現，其所配備的偵測器卻能找到任何敵人的藏身所，除了能夠控制海域之外，還能提供精準打擊並支持海軍特種作戰。

據了解，德拉瓦號屬於快速攻擊潛艦（fast-attack submarines），可以向岸上目標投射戰斧巡弋飛彈或部署特種部隊，進而預防區域危機，其在反潛戰、反艦戰、摧毀目標、特種作戰、情報偵察和監控、非常規作戰和水雷戰的能力非常出色。

第一夫人吉兒擔任艦艇保薦人的身分，主持為船隻帶來好運的儀式。（美聯社）

拜登伉儷和德拉瓦號官兵合影。（美聯社）

拜登伉儷登上德拉瓦號。（路透）

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