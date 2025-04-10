1.2萬人須繳「喪失原籍證明」 陸委會：10年內未赴中可「具結」替代

陸委會發言人梁文傑說，目前發出通知1萬2000份，若赴中有人身安全、重大傷病、10年內未曾赴中者，可以採取「具結」方式代替。 （記者陳鈺馥攝）

2025/04/10 19:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕移民署全面清查中配及中國出生台商子女，有無擁有雙重身分，要求3個月內繳交「喪失原籍證明」，當事人須回去中國除籍。陸委會發言人梁文傑今天說，目前發出通知是1萬2000份，若赴中恐有人身安全、重大傷病、10年內未曾赴中者，可採取「具結」方式替代。若事後又跑回中國被查到，會要求繳交除戶文件。

梁文傑說，現在接到通知單有提出反應的民眾，主要訴求是希望政府能提出替代方案，以免舟車勞頓提出證明文件。但政府基於「依法行政」，只能對客觀事實上不能或不便的人提出替代方案，沒有辦法因為當事人不願意，而免除其法定義務。

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梁文傑說明，陸委會與主管機關研商後，初步認為有幾項情況，可以用「具結」方式替代。第一是赴中恐有人身安全疑慮者，譬如因為政治、宗教因素，回去可能會被逮捕。第二是重大傷病，且臥床、配合醫治療程、身體衰弱或行動不便者。第三是10年來都沒有去過中國，亦即2015年1月1日起未曾赴中者。

梁文傑進一步指出，最後一項是，有些台商在中國所生的子女，若在中國大陸出生不久後就返台定居，且主張從未在中國設籍，經主管機關審核確認者，亦可用「具結」方式取代除戶文件。

梁文傑強調，不管是政治原因或重大傷病不能回去，如果未來被查獲仍有赴中，例如你跟主管機關說，去中國有人身安全疑慮，沒辦法回去拿文件，後來被發現有回去，與當初自稱情況不同，主管機關仍會要求繳交「喪失原籍證明」。

關於為何是10年未曾赴中為具結條件？梁文傑解釋，10年是較合理數字，20、30年可能太久了，未來若有其他出乎意料狀況，主管機關也會一一偵別。

針對如何審核是否符合「具結」資格？梁文傑說，如果你有人身安全疑慮，例如是法輪功，不是你自稱有練法輪功就可免除，必須有協會等證詞，以及確實在家鄉有收到威嚇，政府會有一些確認工作；重大傷病部分，必須有醫生證明；10年未曾赴中部分，移民署都有資料。

目前有多少人繳交喪失原籍證明？有沒有人被撤銷身分？梁文傑指出，從移民署報告來看，這一波是近期開始，基本上很順利，有些人是很抗拒，主因是不想放棄中國身分，一些人會提出奇怪理由，不過都還滿順利的。

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