美分析料「川習會」提台2重點 余茂春曝美國政策底線

美國總統川普將於5月14日至15日訪問中國，並與中國國家主席習近平會晤。圖為北京一家商店內陳列身著清朝皇帝服飾的習近平（左）和川普（右）。（法新社）

「川習會」將於本週登場，外界聚焦美中元首如何談論台灣？美方觀察人士分析，習近平或再向川普提及對台軍售問題，並敦促美國在對台政策措辭上稍作改變，從「不支持」到「反對」台獨，再以此削弱台灣的社會韌性。不過，美國智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春不認為本次峰會在台灣問題上會有重大突破。

《美國之音》報導，華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力項目主任林洋（Bonny Lin）表示，川普明白台灣問題對中國來說至關重要，對台軍售不僅影響台灣的防務，對美國經濟與國防企業也大有裨益。因此，「川普總統不太可能說不」。

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林洋指出，國民黨主席鄭麗文此前訪中的表態，讓習近平處於一個有利的地位。「他（習）可以向川普表明，台灣一個主要政黨的領導人願意與中國合作，而且我們可以與他合作。美國需要做的就是約束台北，停止與那些分裂分子（民進黨）合作。」

林洋和一些美方觀察人士認為，在本次峰會上，習近平可能會敦促川普在美國對台灣政策的措辭上做出微妙改變。美國過往的表態通常是不支持台灣獨立，因此從「不支持」到「反對」的轉變相當重要。有分析人士主張，如果美國政府在台灣政策上的措辭稍作改變，就會被中國視為意義重大。

華盛頓智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）網路與技術革新部資深主任蒙哥馬利（Mark Montgomery）指出，「中國會立即利用這一點，發動大規模的……他們會說這是美國承認他們的立場，然後他們會發動大規模的法律戰，削弱台灣的社會韌性。」

但余茂春說，他不認為本次峰會在台灣問題上有重大突破，即便川普在措辭上有所改變，意義都不大，「因為美國政策的底線是絕對不能用武力攻占台灣。」他續指，對美方而言，台灣問題已是國際問題，中國在台灣問題上任何可能的戰事都會讓美國的亞太盟友高度警惕，一旦中國有所動作，他們也會組成軍事同盟來對付中國。

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