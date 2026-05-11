漢他病毒郵輪零號病人曝光！ 荷蘭鳥類學家赴垃圾場疑被老鼠感染

荷蘭郵輪洪迪亞斯號漢他病毒疫情的「零號病人」曝光，其為荷蘭70歲鳥類學家，可能在阿根廷垃圾掩埋場遭老鼠傳染。（法新社）

荷蘭郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius）發生漢他病毒群聚疫情，共有6人確診、2人疑似中鏢，並且8人中有3人死亡，目前判斷「零號病人（首個感染病毒並傳播）」是荷蘭70歲鳥類學家希爾佩魯德（Leo Schilperoord），他疑似是在阿根廷垃圾掩埋場遭老鼠傳染。

據《紐約郵報》報導，希爾佩魯德和69歲的妻子米里亞姆（Mirjam），去年11月27日前往阿根廷展開南美之旅，中間分別去過智利、烏拉圭並於今年3月返回阿根廷。

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希爾佩魯德夫妻3月27日前往阿國烏蘇懷亞（Ushuaia）附近的掩埋場，尋找罕見的白喉卡拉鷹（White-throated Caracara），阿根廷當局懷疑，這對夫婦就是在此吸入長尾侏儒稻鼠排泄物飄散在空氣中的微粒。

據了解，長尾侏儒稻鼠能夠傳染安地斯病毒株，亦即目前已知唯一一種可以在人與人之間傳播的漢他病毒。

4月1日，希爾佩魯德夫妻與另外112人從烏蘇懷亞登上洪迪亞斯號。4月6日，希爾佩魯德出現發燒、頭痛、胃痛和腹瀉症狀，5天後於船上去世。

4月24日，郵輪按照航行計畫停靠在大西洋聖赫勒拿島（Saint Helena），米里亞姆帶著丈夫的遺體下船，不過，她飛往南非準備轉乘荷航回到荷蘭時，由於身體狀況不佳被迫於約翰尼斯堡中斷行程，隔天便在當地死亡。

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