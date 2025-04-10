侏儒河馬寶寶彈跳豬慶9個月生日「性感絲襪照」狂吸數萬人朝聖

今天是泰國侏儒河馬寶寶「彈跳豬」9個月生日，園方特地Po出牠的性感絲襪照已吸引上萬人朝聖。（擷取自ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง/FB）

2025/04/10 17:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國中部春武里府綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）去年8月喜迎侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng），牠以圓滾滾身形和一臉搞怪迷因表情，在社群平台迅速竄紅，成為園區當紅明星。今（10）日是牠9個月生日，園方特別上傳一張「性感照」為牠慶生，引來大批網友朝聖。

綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）經常在社群平台臉書、X、Instagram分享彈跳豬的生活照，而今日是「彈跳豬」的9個月生日，園方也曬出一張照片，彈跳豬站在柵欄旁，光線穿過網格落在牠渾圓光滑的臀部上，牠彷彿穿上一件「漁網絲襪」，畫面既可愛又搞笑。

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園方在貼文中寫道：「彈跳豬現在9個月大了，時間過得真快」，該貼文迅速引發熱烈迴響，目前已累積逾6.4萬人按讚、2600多次分享。網友紛紛在留言區發揮創意調侃：「你穿得太性感了，還有高跟鞋」、「這年紀可以穿漁網絲襪嗎？」、「拜託讓小孩像小孩一樣活著啊！」、「性感河馬線上開秀」。

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