為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普關稅發威！中國工廠「放無薪假」公告曝光

    中國已有多家工廠發出公告，表示情勢嚴峻，開始實施無薪假。（擷取自X「李老師不是你老師」）

    中國已有多家工廠發出公告，表示情勢嚴峻，開始實施無薪假。（擷取自X「李老師不是你老師」）

    2025/04/10 18:47

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前發布對等關稅，影響全球。中國表示將報復到底後，川普屢次再加關稅，目前已來到125%。傳出中國已有工廠發出公告，表示因為情勢嚴峻，開始實施無薪假制度。

    川普發布新關稅政策後，中國強硬回應將抗爭到底。川普於台灣時間今（10日）凌晨突然宣布，暫緩實施試圖與美方協商的75國對等關稅90天，將稅率維持在10%，只有中國調升至125%。

    X主「李老師不是你老師」昨日在推特發出照片，只見在川普還沒將對中國關稅調升至125%前，就有工廠撐不住，開始放無薪假。福建足興公司貼出的公告表示，由於美國訂單受到稅收的衝擊，以及貿易行事異常嚴峻等因素影響，該公司開始決定對工廠工人實施放假無薪制度，每週末給予40至50元人民幣的生活費。決策將實施至5月，等配套措施齊全才恢復正常。

    位於惠州的億禾家具公司也發布聲明稱，受到新關稅政策的影響，公司出口業務受到嚴重衝擊，受此影響，員工自9日起放假5天。

    此外，還有不少中國網友在社群平台吐露心聲，表示害怕遭到裁員，會讓家計出現問題。還有人表示，公司的訂單取消了八成，「產線直接停工」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播