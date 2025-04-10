川普關稅發威！中國工廠「放無薪假」公告曝光
中國已有多家工廠發出公告，表示情勢嚴峻，開始實施無薪假。（擷取自X「李老師不是你老師」）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前發布對等關稅，影響全球。中國表示將報復到底後，川普屢次再加關稅，目前已來到125%。傳出中國已有工廠發出公告，表示因為情勢嚴峻，開始實施無薪假制度。
川普發布新關稅政策後，中國強硬回應將抗爭到底。川普於台灣時間今（10日）凌晨突然宣布，暫緩實施試圖與美方協商的75國對等關稅90天，將稅率維持在10%，只有中國調升至125%。
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X主「李老師不是你老師」昨日在推特發出照片，只見在川普還沒將對中國關稅調升至125%前，就有工廠撐不住，開始放無薪假。福建足興公司貼出的公告表示，由於美國訂單受到稅收的衝擊，以及貿易行事異常嚴峻等因素影響，該公司開始決定對工廠工人實施放假無薪制度，每週末給予40至50元人民幣的生活費。決策將實施至5月，等配套措施齊全才恢復正常。
位於惠州的億禾家具公司也發布聲明稱，受到新關稅政策的影響，公司出口業務受到嚴重衝擊，受此影響，員工自9日起放假5天。
此外，還有不少中國網友在社群平台吐露心聲，表示害怕遭到裁員，會讓家計出現問題。還有人表示，公司的訂單取消了八成，「產線直接停工」。
特朗普对中国加征的关税已累计达到104%，全国多地工厂传出放假消息。福建足兴公司：受美线订单的税收冲击、贸易形式异常严峻等因素影响，车间实施放假无薪制，每周六周日给予40-50元生活费；惠州亿禾家具公司：由于新关税政策出台，致使公司进出口业务遭受冲击，放假五天。… pic.twitter.com/ls9gYO5Z6S— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） April 9, 2025