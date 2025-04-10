川普關稅發威！中國工廠「放無薪假」公告曝光

中國已有多家工廠發出公告，表示情勢嚴峻，開始實施無薪假。（擷取自X「李老師不是你老師」）

2025/04/10 18:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前發布對等關稅，影響全球。中國表示將報復到底後，川普屢次再加關稅，目前已來到125%。傳出中國已有工廠發出公告，表示因為情勢嚴峻，開始實施無薪假制度。

川普發布新關稅政策後，中國強硬回應將抗爭到底。川普於台灣時間今（10日）凌晨突然宣布，暫緩實施試圖與美方協商的75國對等關稅90天，將稅率維持在10%，只有中國調升至125%。

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X主「李老師不是你老師」昨日在推特發出照片，只見在川普還沒將對中國關稅調升至125%前，就有工廠撐不住，開始放無薪假。福建足興公司貼出的公告表示，由於美國訂單受到稅收的衝擊，以及貿易行事異常嚴峻等因素影響，該公司開始決定對工廠工人實施放假無薪制度，每週末給予40至50元人民幣的生活費。決策將實施至5月，等配套措施齊全才恢復正常。

位於惠州的億禾家具公司也發布聲明稱，受到新關稅政策的影響，公司出口業務受到嚴重衝擊，受此影響，員工自9日起放假5天。

此外，還有不少中國網友在社群平台吐露心聲，表示害怕遭到裁員，會讓家計出現問題。還有人表示，公司的訂單取消了八成，「產線直接停工」。

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