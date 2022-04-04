軍武百科》美國維吉尼亞級核潛艦 新一代深海霸主

美國總統拜登伉儷主持維吉尼亞級核動力攻擊潛艦德拉瓦號的服役典禮，維吉尼亞級目前一共有19艘服役，正逐步取代洛杉磯級核潛艦。圖為德拉瓦號官兵艦上合影。（路透）

2022/04/04 11:39

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軍情動態》拜登主持新核動力潛艦服役典禮 可強化全球盟友安全

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登與第一夫人吉兒，2日主持維吉尼亞級核動力攻擊潛艦德拉瓦號（USS Delaware）的服役典禮，維吉尼亞級是專為大洋和近海作戰任務設計的核潛艦，具有快速打擊的能力，目前一共有19艘服役，正逐步取代洛杉磯級核潛艦。

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據了解，維吉尼亞級是從1991年2月開始研發，部分目的是因為當時的海狼級核潛艦造價太過高昂，每艘將近要花30億美元（約新台幣860億元），因此希望打造出更為便宜的替代品，首艘同名的維吉尼亞號（USS Virginia）於2004年服役。

維吉尼亞級造價最初為15億美元（約新台幣430億元），到了2012年提升至26億美元（約新台幣745億元），其採用模塊化建造方式，因此能夠分區施工最後再整合為一艘，共有Block I（4艘）、Block II（6艘）、Block III（8艘）、Block IV（預計10艘）、Block V（預計10艘）等不同型號。

Block I和Block II的主要差別在於建造方式，後者將原本的10個模組改為4個，不僅能夠降低成本還能減少施工時間，加速潛艦產出速度。Block III則大幅改進艦首的聲納陣列，比原版的約更改了40％，並引入俄亥俄級核潛艦的艦載垂直發射系統（VLS），以2組發射管（每組可裝6枚飛彈）取代原先1個發射管裝1枚的設計。

Block IV的差別在於維護方式的改進，預計能夠將服役壽命增加1倍。至於最新型的Block V系列，可能會搭載擴增容量的武器模塊VPM，屆時將可對3倍數量的目標進行打擊。

除此之外，美軍還在研發維吉尼亞級核潛艦加裝雷射武器的可能性，目前預計最初的型號至少可服役到2060年，後期建造的維吉尼亞級則可服役到2070年。

維吉尼亞級核子潛艦性能諸元：

艦體長度：114.91公尺，Block V型增至140.2公尺

艦寬：10.36公尺

排水量：7900噸，Block V為1萬400

速度：時速大於46公里，據稱最快可達時速65公里

下潛深度：大於240公尺，據稱可達490公尺。

搭載人員：120名艦員和14名軍官

軍事配置：40枚飛彈和魚雷、水下無人機、特種作戰部隊與載具

武器設備：艦載垂直發射系統和4個魚雷發射管，Block V的VPM模塊預計將會有4組發射管，每組可容納7枚戰斧巡弋飛彈

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