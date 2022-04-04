軍武百科》美國維吉尼亞級核潛艦 新一代深海霸主
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〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登與第一夫人吉兒，2日主持維吉尼亞級核動力攻擊潛艦德拉瓦號（USS Delaware）的服役典禮，維吉尼亞級是專為大洋和近海作戰任務設計的核潛艦，具有快速打擊的能力，目前一共有19艘服役，正逐步取代洛杉磯級核潛艦。
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據了解，維吉尼亞級是從1991年2月開始研發，部分目的是因為當時的海狼級核潛艦造價太過高昂，每艘將近要花30億美元（約新台幣860億元），因此希望打造出更為便宜的替代品，首艘同名的維吉尼亞號（USS Virginia）於2004年服役。
維吉尼亞級造價最初為15億美元（約新台幣430億元），到了2012年提升至26億美元（約新台幣745億元），其採用模塊化建造方式，因此能夠分區施工最後再整合為一艘，共有Block I（4艘）、Block II（6艘）、Block III（8艘）、Block IV（預計10艘）、Block V（預計10艘）等不同型號。
Block I和Block II的主要差別在於建造方式，後者將原本的10個模組改為4個，不僅能夠降低成本還能減少施工時間，加速潛艦產出速度。Block III則大幅改進艦首的聲納陣列，比原版的約更改了40％，並引入俄亥俄級核潛艦的艦載垂直發射系統（VLS），以2組發射管（每組可裝6枚飛彈）取代原先1個發射管裝1枚的設計。
Block IV的差別在於維護方式的改進，預計能夠將服役壽命增加1倍。至於最新型的Block V系列，可能會搭載擴增容量的武器模塊VPM，屆時將可對3倍數量的目標進行打擊。
除此之外，美軍還在研發維吉尼亞級核潛艦加裝雷射武器的可能性，目前預計最初的型號至少可服役到2060年，後期建造的維吉尼亞級則可服役到2070年。
維吉尼亞級核子潛艦性能諸元：
艦體長度：114.91公尺，Block V型增至140.2公尺
艦寬：10.36公尺
排水量：7900噸，Block V為1萬400
速度：時速大於46公里，據稱最快可達時速65公里
下潛深度：大於240公尺，據稱可達490公尺。
搭載人員：120名艦員和14名軍官
軍事配置：40枚飛彈和魚雷、水下無人機、特種作戰部隊與載具
武器設備：艦載垂直發射系統和4個魚雷發射管，Block V的VPM模塊預計將會有4組發射管，每組可容納7枚戰斧巡弋飛彈