中國27省日增逾1.3萬本土病例 上海單日9006例

中國昨日新增本土病例1366例，以及1萬1771例無症狀感染，單日新增本土案例逾1.3萬例，疫情遍及27省。（法新社）

2022/04/04 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1366例，以及1萬1771例無症狀感染，其中上海本土案例就高達9006例，單日新增本土案例逾1.3萬例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東、天津等27省。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1405例，包含境外移入39例，本土新增1366例。本土中包含吉林836例、上海425例、福建16例、黑龍江15例、江蘇10例、四川10例、浙江8例、青海7例、山東6例、海南6例、廣東5例、山西4例、安徽4例、江西4例、河北3例、河南2例、貴州2例、北京1例、湖南1例、陝西1例。無新增死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者1萬1862例，其中境外移入91例，本土1萬1691，本土包含上海8581例、吉林2742例、河北108例、安徽69例、江蘇49例、遼寧39例、江西39例、福建26例、海南21例、河南20例、山東13例、浙江10例、黑龍江9例、湖北9例、廣東9例、四川9例、新疆6例、雲南3例、甘肅3例、天津2例、湖南2例、山西1例、重慶1例。

中國衛健委也指出，截至4月3日24時，中國累計確診15萬6143例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬5724例當中，有54例是重症病例。

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