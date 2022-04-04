為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國27省日增逾1.3萬本土病例 上海單日9006例

    中國昨日新增本土病例1366例，以及1萬1771例無症狀感染，單日新增本土案例逾1.3萬例，疫情遍及27省。（法新社）

    中國昨日新增本土病例1366例，以及1萬1771例無症狀感染，單日新增本土案例逾1.3萬例，疫情遍及27省。（法新社）

    2022/04/04 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1366例，以及1萬1771例無症狀感染，其中上海本土案例就高達9006例，單日新增本土案例逾1.3萬例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東、天津等27省。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1405例，包含境外移入39例，本土新增1366例。本土中包含吉林836例、上海425例、福建16例、黑龍江15例、江蘇10例、四川10例、浙江8例、青海7例、山東6例、海南6例、廣東5例、山西4例、安徽4例、江西4例、河北3例、河南2例、貴州2例、北京1例、湖南1例、陝西1例。無新增死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者1萬1862例，其中境外移入91例，本土1萬1691，本土包含上海8581例、吉林2742例、河北108例、安徽69例、江蘇49例、遼寧39例、江西39例、福建26例、海南21例、河南20例、山東13例、浙江10例、黑龍江9例、湖北9例、廣東9例、四川9例、新疆6例、雲南3例、甘肅3例、天津2例、湖南2例、山西1例、重慶1例。

    中國衛健委也指出，截至4月3日24時，中國累計確診15萬6143例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬5724例當中，有54例是重症病例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》封控？管控？中國防疫霧煞煞 用詞一次看懂
    2022/04/03 20:47

    武漢肺炎》封控？管控？中國防疫霧煞煞 用詞一次看懂
    中國26省增逾1.3萬本土病例 上海單日8226例
    2022/04/03 10:24

    中國26省增逾1.3萬本土病例 上海單日8226例

    置產回歸蛋黃區 捷運1分鐘最搶手
    疫情爆發後首見 中國製造、服務業PMI同步緊縮
    2022/03/31 12:36

    疫情爆發後首見 中國製造、服務業PMI同步緊縮
    中國疫情延燒 多款隔離險不堪賠付下架
    2022/03/30 15:48

    中國疫情延燒 多款隔離險不堪賠付下架

    三菱電機：超靜音空調 整合高效電漿淨化
    疫情嚴峻 中企暫停IPO影響2690億籌資
    2022/03/30 14:50

    疫情嚴峻 中企暫停IPO影響2690億籌資
    俄烏戰爭+中國疫情 全球供應鏈再面臨威脅
    2022/03/29 12:02

    俄烏戰爭+中國疫情 全球供應鏈再面臨威脅
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播