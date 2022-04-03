中國26省增逾1.3萬本土病例 上海單日8226例

據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1455例，以及1萬1691例無症狀感染，單日新增本土案例逾1.3萬例，再創新高。圖為在上海新國際博覽中心的集中隔離點。（美聯社）

2022/04/03 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1455例，以及1萬1691例無症狀感染，單日新增本土案例逾1.3萬例，再創新高，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東、天津等26省。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1506例，包含境外移入51例，本土新增1455例。本土中包含吉林956例、上海438例、浙江11例、福建8例、山東6例、四川6例、黑龍江5例、江蘇5例、海南3例、陝西3例、遼寧2例、安徽2例、江西2例、廣東2例、天津1例、河北1例、山西1例、湖南1例、廣西1例、新疆1例。無新增死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者1萬1781例，其中境外移入90例，本土1萬1691，本土包含上海7788例、吉林3499例、安徽93例、遼寧43例、江蘇42例、福建42例、江西38例、河北35例、河南20例、湖北18例、黑龍江12例、浙江8例、山東8例、廣東8例、甘肅7例、海南6例、雲南6例、四川5例、新疆4例、天津3例、廣西3例、湖南1例、重慶1例、貴州1例。

中國衛健委也指出，截至4月2日24時，中國累計確診15萬4738例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬6167例當中，有57例是重症病例。

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