烏克蘭收復基輔週邊地區 小鎮居民遭俄軍濫殺（不斷更新）

隨著烏克蘭軍隊收復基輔週邊地區，俄軍在佔領期間濫殺平民的證據也逐漸浮現。圖為烏軍士兵。（路透）

2022/04/03 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月3日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊俄軍從基輔週邊撤離後，烏克蘭軍隊在收復失土的過程中發現屍橫遍野景象，查市長費多魯克（Anatolii Fedoruk）指出，發現至少280人遇難，受害者男女都有。

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＊美國情報官員指出，俄羅斯已修改戰略目標，目前重點在於控制烏東，俄羅斯總統普廷打算在5月9日前取勝，並希望在5月9日當天慶祝他對烏克蘭取得的勝利。

＊烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Maliar）2日表示，烏克蘭軍隊已收復基輔週邊地區。

＊烏克藍軍隊收復基輔安托諾夫（Antonov）機場，在俄羅期在入侵初期就被戰火波及的全球最大運輸機「安托諾夫-225 夢想」（An-225 Mrija）最新情況也隨之曝光，An-225的機身與機鼻幾乎全毀。

＊華府正多方加碼軍援烏克蘭，包括首度協助將蘇聯製坦克轉交烏國、提供防範俄羅斯發動化武攻擊的相關防護設備，以及再提供價值3億美元（約台幣86億元）、包括攻擊式無人機在內的各種軍備。

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