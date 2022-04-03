美軍E-2D預警機墜海畫面曝光！機艙內百億裝備全泡水

E-2D預警機在海面上載浮載沉。（圖擷取自Twitter）

2022/04/03 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍1架E-2D先進鷹眼預警機（Advanced Hawkeye）3月30日在維吉尼亞州海岸墜毀，造成1死2傷。E-2D墜海的畫面近期曝光，機上高達4億美金（約新台幣114億）各式電子配備全都泡水。

根據《Defense Blog》報導，E-2D墜海畫面近期曝光，E-2D在海水中載浮載沉，水面已超過機鼻，估計機身內部已有進水，機上的各式電子裝備也因此泡水。美國海軍航空兵大西洋司令部發言人麥爾斯（Rob Myers）表示，這架隸屬於第120航艦預警中隊的E-2D預警機，在發生事故時正在維吉尼亞州瓦勒普斯島（Wallops Island）週邊執行例行飛行任務，因不明原因墜毀，詳細原因仍需調查。

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E-2D預警機是美軍具有第五代預警與戰鬥管制能力的預警機，裝備主動電子掃描陣列（AESA）雷達，可以有效掌握偵測小型、低雷達截面（low-RCS）目標。機背上圓形雷達罩的氣動構造經過特殊設計，在飛行時可以產生升力，E-2D因裝設雷達而製造的空氣阻力，也得到一定程度的減少。

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