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    俄羅斯訂下占領烏東最後期限 美官員：普廷要在5月9日慶祝勝利

    美國情報部門評估，普廷目前面臨「勝利」壓力，俄羅斯要在5月9日前控制烏東。（美聯社）

    美國情報部門評估，普廷目前面臨「勝利」壓力，俄羅斯要在5月9日前控制烏東。（美聯社）

    2022/04/03 08:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍逐步將兵力重新部署至烏克蘭東部地區，外界猜測俄軍下一步可能將在烏克蘭東部發起新一波攻勢，美國情報官員指出，俄羅斯已修改戰略目標，目前的重點在於控制「頓巴斯」（Donbass）以及烏東其他地區，而俄羅斯總統普廷打算在5月9日、也就是俄羅斯慶祝戰勝納粹的「勝利日」前取勝。美國情報官員認為，普廷想在當天慶祝他對烏克蘭取得的勝利。

    根據《CNN》報導，俄羅斯入侵烏克蘭已超過1個月，但俄軍遲遲沒有占領烏克蘭的中大型城市，美國情報官員認為，普廷面臨「展現勝利」的壓力，目前烏克蘭東部是普廷最有可能實現「勝利」目標的地方。

    美國官員聲稱，美方已截獲情報，普廷將重點集中在俄羅斯5月9日「勝利日」，勝利日是俄羅斯為了紀念二戰納粹投降而設立的重要節日，在克里姆林宮前面的紅場將舉行勝利閱兵，而普廷想在當天慶祝對烏克蘭行動的勝利。

    一名歐洲國防官員指出，無論戰爭或和平談判的進度如何，普廷都將在5月9日舉行勝利閱兵，這名官員也質疑：「但另一個問題是，勝利閱兵用什麼部隊和車輛？」

    一位歐洲外交官表示，當克里姆林宮樂觀地發表談話時，普廷正在為「車臣式的持久戰」做準備，在某種程度上，他已經無路可退。

    美國情報部門評估，俄羅斯將烏東勝利時間點訂在5月還有幾項因素，隨著烏克蘭升溫、地面解凍變軟，俄羅斯的地面重型部隊將難以展開機動戰，這代表俄軍要盡速就位。另外，美方也評估普廷將在此次「特別行動」中首度任命「總司令」，人選可能是一名曾在烏克蘭南部戰線指揮的將軍，因為俄羅斯在南部戰線取得較多進展。

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