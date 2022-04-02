白宮：援助烏克蘭物資 防範俄羅斯核生化攻擊

西方正密切注意莫斯科動用生化、核武器的可能性，美國也開始提供烏克蘭相關防護設備，圖為1986年發生核災的烏克蘭車諾比核電廠外觀。（路透檔案照）

2022/04/02 18:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已持續1個多月，西方正密切注意莫斯科動用生化、核武器的可能性，白宮1日表示，正提供烏克蘭相關物資，防範俄羅斯這類攻擊。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）1日表示，鑑於美國和其它國家對於俄羅斯可能動用這類武器，並且或許正在策劃「栽贓」行動為這類攻擊鋪路，美國已在提供烏國政府這類物資。被問到有報導指出，華府也正在提供烏國防毒面罩和其他防護裝備，莎琪說，「為了協助我們的烏克蘭夥伴，美國政府正提供烏國政府可在萬一俄國使用生化武器時動用的救命裝備和物資」。

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美國新聞網站「政客」（Politico）1日報導，美國和西方盟邦擔心，俄羅斯總統普廷會下令使用化學武器，對付烏克蘭頑強的抵抗，正加緊提供防毒面罩、防護裝等防護裝備給烏克蘭，目前不清楚已經送出了多少數量。這些裝備是由衛生部提供，一部分出自美國「國家戰略儲備系統」物資，再由美國國際開發署（USAID）透過現有的補給管道，送交給向美提出援助這類裝備請求的烏克蘭衛生部。由於涉及USAID，這些物資必須用於平民，而非軍隊。不過，基輔政府也可自行決定將這些裝備用於軍隊。

莎琪強調，提供這類物資，「無損我國自己國內的因應準備」。一名官員說，五角大廈也準備好提供這方面的物資援助。

美國此舉也與其他西方盟邦的類似援助呼應。《路透》報導，根據歐盟文件和熟知此事的消息人士說法，歐盟也已展開儲備行動，加強防範核生化攻擊事件

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格在3月24日北約峰會前曾表示，他預期會員國「會提供裝備，協助烏克蘭防範化學、生物、輻射和核威脅」。美國總統拜登日前在談話中，拒絕透露美國是否有關於俄羅斯打算動用化武的情資，但是他說，若普廷下令動用，美國會有所回應。日前美國媒體披露，拜登政府已祕密召開名為「老虎隊」（Tiger Team）的臨時國安小組會議，研擬若發生生化、核攻擊的因應之道。

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