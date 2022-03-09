烏賊戰術？俄羅斯指控在烏克蘭研究生化武器 美國防部：荒謬

俄羅斯侵略烏克蘭達2週，俄羅斯外交部今（9）日再次指控美國在烏克蘭進行生化軍事武器研究，並聲稱已在戰爭中取得相關證據，對此，美國國防部及烏克蘭政府皆強烈駁斥這項「荒謬」的指控。圖為俄化學兵示意圖。（歐新社）

2022/03/09 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭達2週，俄羅斯外交部今（9）日再次指控美國在烏克蘭進行生化軍事武器研究，並聲稱已在戰爭中取得相關證據，美國國防部及烏克蘭政府皆強烈駁斥這項「荒謬」指控。

據《衛報》報導，俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，紛紛對俄展開強力制裁。俄羅斯外交部發言人今（9）日扎哈羅娃（Maria Zakharova）再度指控美國資助烏克蘭進行生化軍事武器研究，包括「瘟疫」和「炭疽熱」等病原體。

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扎哈羅娃聲稱，已經在對烏克蘭的「特種軍事行動」中找到確切證據，並稱烏克蘭衛生機關在2月24日後下令摧毀「瘟疫」、「霍亂」、「炭疽熱」等其他病毒樣本，要求美國出面詳細解釋。

對此，美、烏政府皆強力駁斥這項指控。美國國防部表示，「俄羅斯所發出的荒謬假訊息完全是子虛烏有」；烏克蘭總統發言人也指出，「嚴正否認有關的所有指控」。

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