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    法義德匈奧注意！ 烏通社：俄準備進行下一波認知作戰

    烏方指出，俄國總統普廷指示展開新一波認知作戰，誣稱烏軍虐待俄軍俘虜。（法新社）

    烏方指出，俄國總統普廷指示展開新一波認知作戰，誣稱烏軍虐待俄軍俘虜。（法新社）

    2022/04/02 16:29

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform）2日引述報告指出，俄羅斯在對烏軍事行動失利後，準備在國際間展開新一波大規模的認知作戰，散布諸如烏軍虐待被俘虜俄國士兵等不實消息和影像。

    《烏通社》引述公開來源情報（Open-source intelligence，OSINT）1日發布的報告指出，俄國企圖利用國內外資源進行認知作戰，包括親俄媒體、學者、政治人物等都將成為克里姆林宮的特工，主要將針對法國、義大利、德國、匈牙利和奧地利等國民眾宣傳以下不實資訊：

    一、指控烏軍虐待俄軍戰俘，且將搭配俄兵「身體殘缺」的影片、照片等資料，甚至也有烏國官員的聲明，彰顯虐囚是烏國官方認可的行為。

    二、描繪烏克蘭及其人民喪失人性，從2014年起就未能阻止烏東公民遭屠殺，且不為此感到罪惡。

    三、建立烏克蘭假造影片、誣指俄國義務役士兵被徵召上戰場的論述，藉此轉移俄國國內焦點。

    四、散布烏克蘭秘密設立「生物武器實驗室」的論述，且為了達到目的，俄方會反覆利用美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）3月8日在美國聯邦參議院的聲明。盧嵐當時坦承，「烏克蘭內部確實有生物實驗室，我們憂心研究資料落入俄軍手中」，但此一說法被歪曲成「美國承認在烏克蘭境內設有生物實驗室」。

    五、不計代價宣揚烏克蘭已「新納粹化」，將散布假新聞，聲稱俄軍在馬立波發現大量烏國反對派被強行烙上納粹符號，並附上偽造照片。

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