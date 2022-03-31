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    澳華裔記者成蕾北京受審 澳駐中大使被拒旁聽

    澳洲駐中國大使傅關漢。（歐新社）

    澳洲駐中國大使傅關漢。（歐新社）

    2022/03/31 17:28

    〔中央社〕澳洲籍華裔記者成蕾被中國當局指控非法向海外提供國家機密，今天在北京市第二中級人民法院接受審訊，澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher）被拒絕進入法院聽審。

    曾擔任中國官媒「中國環球電視網」（CGTN）主播的成蕾，於2020年8月失蹤，並於2021年2月被中國當局以涉嫌「非法向海外提供國家機密」正式逮捕。

    路透社31日報導，成蕾在北京市第二中級人民法院接受審訊，審訊是閉門進行，法院外有大批穿著制服或便衣的警察駐守，並封鎖法院北面出口的一段位置，仔細檢查記者的身份證，然後要求記者離開。

    傅關漢想進入法院旁聽但被拒絕。法院告訴他，這起審訊的被告涉及非法向其他國家提供中國國家機密，所以是閉門審訊。

    傅關漢向記者表示，澳洲沒有任何關於成蕾的消息，及不明白她為何被扣押，「這令人非常關注、不滿意及可惜」。

    他又表示，「我們對於審訊的有效性沒有信心，因為審訊是閉門進行」。

    他說，澳洲外交部有定期探望成蕾，最近一次是在21日，她情況尚可。

    成蕾的家人向路透社表示，她的兩名小孩及父母非常掛念她，希望可以早日團聚。

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