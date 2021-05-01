澳籍央視前主播被控洩密入獄至今 與領事會面遭蒙眼、監控

澳洲籍央視女主播成蕾（見圖）去年8月，在中國北京突然被拘留至今，中國政府以「非法向海外提供國家機密」將其正式逮捕。（路透）

2021/05/01 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲籍央視女主播成蕾（Cheng Lei）去年8月在中國北京被拘留至今，中國政府以「非法向海外提供國家機密」將其正式逮捕，近日澳媒揭露成蕾和澳洲領事館官員會面的過程，透露出成蕾仍被高度監控，但案件細節外界卻無從得知。

成蕾去年被中國北京突襲拘捕，並在今年2月5日被中國政府「正式逮捕」，罪名為「非法向海外提供國家機密」，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）證實了這則消息，澳洲外交官員們也多次前往探望。

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過去外媒報導曾揭露，成蕾被關在一個沒有新鮮空氣以及自然光線的牢房中，並面臨多次審訊，並被加強限制撰寫書信及運動。

澳洲媒體《ABC新聞》近日報導指出，成蕾和另外2人被關在同間牢房內，每月有一次的探視機會，她會被帶到另一個房間，和澳洲駐北京大使傅關漢（Graham Fletcher）或其他澳洲領事視訊會面，不過該會面受到高度監視。

報導指出，本週的探視中，成蕾被蒙上雙眼、銬上手銬，交由4名警衛帶入房間，膝蓋上綁著木製約束裝置，直到開始視訊通話才摘除眼罩、口罩；澳洲領事也得知，中國在拘捕成蕾後，始終不讓成蕾和在澳洲墨爾本的兩名9歲及11歲的孩子通電話。

成蕾被捕後，中國當局一直不願透露細節，而後出現多個微信公眾號發文將成蕾起底、批評，直接指控她是間諜；中國研究專家、澳洲雪梨科技大學教授馮崇義認為，這樣的狀況可能代表中國國安部已涉入此案，更意味當局正準備起訴成蕾。

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