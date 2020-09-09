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    逼走外國記者「中國不再安全」

    中國中央電視台英語頻道「中國環球電視網」主持人、華裔澳洲公民成蕾，證實已在北京被拘留。（取自網路）

    中國中央電視台英語頻道「中國環球電視網」主持人、華裔澳洲公民成蕾，證實已在北京被拘留。（取自網路）

    2020-09-09 05:30:00

    各國與中國不睦 隨時殃及公民

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲兩名駐中國記者近日驚傳被中國國家安全人員登門盤問，還一度禁止出境，最後在澳洲政府提供領事協助下，順利脫困返國。這起驚悚的外交事件不僅引發澳洲各界憤慨，更受到全球關切，直言記者在中國境內不再安全，甚至只要是人在中國的外國公民，都可能無預警捲入中國與外國不睦的漩渦之中。

    報導成蕾案 遭刻意騷擾

    澳洲廣播公司（ABC）駐北京記者伯特爾斯和澳洲金融評論報（AFR）駐上海記者史密斯，三日遭中國國安人員登門詢問有關中國中央電視台旗下英語頻道「中國環球電視網」（CGTN）主持人、華裔澳洲公民成蕾被捕一案的相關資訊。據報導，兩人均曾針對成蕾案廣泛報導，還披露她被「居家軟禁」的細節，可能因此被當局盯上。

    建交48年 首度無記者駐中

    伯特爾斯坦言認識成蕾，但交情不深；史密斯則說，在北京一家酒吧與成蕾有過一面之緣，但在場還有其他記者，他與成蕾不曾交談，因此對於自己成為調查對象感到困惑。伯特爾斯認為，國安人員根本不是為了查案而上門，而是刻意騷擾。據報導，兩人是澳洲主流媒體目前唯二的駐中記者，他們的離境意味著，澳洲自一九七二年與中國建交後，首度沒有記者在中國採訪報導。

    前往中國恐被任意拘留

    澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）證實，澳洲駐北京大使館及駐上海總領事館與中國當局接觸後，確保兩人安全及返國程序，也會繼續向成蕾等被中國拘留的澳洲公民提供領事協助。她還說，澳洲對中國的旅遊建議維持不變，亦即警告公民前往中國可能被「任意拘留」。

    中國粗暴攻擊新聞自由

    澳洲金融評論報總編輯史塔奇柏利（Michael Stutchbury）和主編貝里（Paul Bailey）發表聲明，強調兩名記者僅是從事普通報導工作，竟遭到中方刻意針對，令人遺憾與不安，也不符合澳中兩國關係的利益。澳洲媒體工作者工會「媒體娛樂藝術聯盟」（MEAA）主席史卓姆（Marcus Strom）更直言，對外國記者而言，「中國不再是安全場所」，「對新聞自由的粗暴攻擊，令任何在中國進行報導的外國記者身陷危險。」

    澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」資深研究員、澳洲人報及澳洲金融時報前駐中記者麥葛瑞格（Richard McGregor）認為，兩名記者被迫倉促逃離中國，象徵澳中關係降至新低點，甚至警告其他與中國齟齬的國家，「一旦雙邊關係惡化，各國在中國的公民也會被推上火線。」

    一年來中國修理外媒接二連三

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