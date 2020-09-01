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    中國逮捕澳籍女主播 澳洲警告：將影響貿易關係

    中國《中央電視台》旗下《中國環球電視網》（CGTN）擔任主持人8年的華裔澳洲公民成蕾，日前在北京遭到逮捕。（圖擷取自CGTN官網）

    中國《中央電視台》旗下《中國環球電視網》（CGTN）擔任主持人8年的華裔澳洲公民成蕾，日前在北京遭到逮捕。（圖擷取自CGTN官網）

    2020-09-01 14:07:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國《中央電視台》旗下《中國環球電視網》（CGTN）擔任主持人8年的華裔澳洲公民成蕾，日前在北京遭到逮捕。對此，澳洲貿易、旅遊暨投資部部長伯明罕（Simon Birmingham）說，中方至今並未交代成蕾被捕的原因，並警告事件可能會改變兩國貿易關係。

    澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）31日證實，該國華裔電視節目主持人成蕾（Cheng Lei）在中國北京遭到拘留。她是第2名被北京政府拘留的澳洲公民，華裔網路作家楊恒均去年1月涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動被北京扣留。CGTN目前已將成蕾的資料和影片下架。

    《路透》報導，伯明罕接受《澳洲廣播公司》（ABC）訪問時表示，成蕾是澳洲人，在中國工作已有一段時間，也曾經與他在海外進行過訪問，澳洲將對成蕾盡力提供協助。

    澳洲前駐中國大使芮捷銳（Geoff Raby）指出，他與成蕾是多年好友，成蕾是一位經驗豐富的記者，特別是中國的財經新聞通常不涉及政治敏感的議題，對於成蕾被逮捕感到驚訝。芮捷銳說，「她會對某些中國媒體報導持懷疑態度，但對外國媒體錯誤報導中國事務時，她的態度也同樣保持強硬。」

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