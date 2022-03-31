天大喜訊！蘇門答臘犀牛剩不到80頭 喜迎寶寶珍貴畫面曝光

印尼蘇門答臘島南部楠榜省的韋卡巴斯國家公園（Way Kambas）內的蘇門答臘犀牛保護區，上週四（24日）喜迎新成員。（法新社）

2022/03/31 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕所有犀牛都面臨滅絕危機，其中體型最小的蘇門答臘犀牛全球更僅剩不到80頭，是當代最接近滅絕的生物之一，不過印尼蘇門答臘保護區近日傳出天大的喜訊，一頭蘇門答臘犀牛幼崽順利誕生，成為這個物種最新的一名成員。

根據《CNN》報導，印尼蘇門答臘島南部楠榜省的韋卡巴斯國家公園（Way Kambas）內的蘇門答臘犀牛保護區，上週四（24日）喜迎犀牛新成員，一頭可愛的母犀牛寶寶誕生在園區內，為總數剩不到80頭的物種族群注入新血。

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印尼環境部保護局局長維拉特諾（Wiratno）在一份聲明中表示，蘇門答臘犀牛新成員的誕生無疑帶來好消息，對印尼政府及合作夥伴努力復育此一物種的行動更是一項肯定。

對於犀牛與復育人員來說，這次成功產子並非簡單的任務，犀牛媽媽羅莎（Rosa）此前曾流產了8次，而在第9次嘗試並確認懷孕時，相關人員也不確定在生子過程中是否會遭遇問題，所幸最終迎來完美的結局。

蘇門答臘犀牛是世界上體型最小的犀牛物種，曾在東南亞繁衍生息，但在人類行為影響之下，如今該物種野生個體僅存於印尼北部的蘇門答臘島與婆羅洲的局部區域，據國際犀牛基金會（IRF）公布的數據，野生蘇門答臘犀牛只剩下不到80頭。

健康的犀牛寶寶為種群注入新血。（法新社）

對於犀牛與復育人員來說，這次成功產子並非簡單的任務，犀牛媽媽羅莎（Rosa）此前曾流產了8次，而在第9次嘗試並確認懷孕時，相關人員也不確定在生子過程中是否會遭遇問題，所幸最終迎來完美的結局。（法新社）

所有犀牛都面臨滅絕危機，其中體型最小的蘇門答臘犀牛全球更僅剩不到80頭，是當代最接近滅絕的生物之一。（法新社）

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