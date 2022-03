一同作戰！ 俄降兵組「自由俄羅斯」 一同對抗普廷

2022/03/31 11:00

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,不只國際間反對,就連俄羅斯國內民眾也走上街頭示威抗議,許多參與戰爭的俄兵紛紛投降叛逃,甚至選擇加入烏克蘭陣營,一同對抗俄羅斯總統(Vladimir Putin)的入侵。

綜合外媒報導,烏克蘭國防部週三在其Telegram的頻道表示,「自由俄羅斯」軍團的指揮官正在從被拘留的前俄羅斯軍人中挑選願意服役的人,而第一批志願軍已經開始獨立的軍事訓練,目前正在由烏克蘭軍官訓練如何使用NLAW反坦克飛彈。

報導稱,該軍團的指揮官對俄軍前線戰況非常了解,而且他們的共同目標為與「普廷的看門狗」車臣共和國總統卡德羅夫(Kadyrovites)戰鬥。

Wow, Russian volunteers on the Ukrainian side, reportedly former Russian military service members.

“Russia’s Freedom” legion getting instructed on how to use NLAWs pic.twitter.com/6rLkePZXrb