一同作戰！ 俄降兵組「自由俄羅斯」 一同對抗普廷

「自由俄羅斯」的士兵正在接受烏克蘭軍關的訓練。（圖擷取自@IAPonomarenko 推特）

2022/03/31 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，不只國際間反對，就連俄羅斯國內民眾也走上街頭示威抗議，許多參與戰爭的俄兵紛紛投降叛逃，甚至選擇加入烏克蘭陣營，一同對抗俄羅斯總統（Vladimir Putin）的入侵。

綜合外媒報導，烏克蘭國防部週三在其Telegram的頻道表示，「自由俄羅斯」軍團的指揮官正在從被拘留的前俄羅斯軍人中挑選願意服役的人，而第一批志願軍已經開始獨立的軍事訓練，目前正在由烏克蘭軍官訓練如何使用NLAW反坦克飛彈。

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報導稱，該軍團的指揮官對俄軍前線戰況非常了解，而且他們的共同目標為與「普廷的看門狗」車臣共和國總統卡德羅夫（Kadyrovites）戰鬥。

Wow, Russian volunteers on the Ukrainian side, reportedly former Russian military service members.

“Russia’s Freedom” legion getting instructed on how to use NLAWs pic.twitter.com/6rLkePZXrb — Illia Ponomarenko ???????? （@IAPonomarenko） March 30, 2022

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