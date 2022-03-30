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    美軍神秘匿蹤無人機RQ-170清晰照曝 伊朗曾逆向開發山寨機

    2011年12月一架RQ-170伊朗與阿富汗交界附近墜落，伊朗曾擊落並捕獲該無人機，同時對外公開所擄獲的RQ-170。（路透）

    2011年12月一架RQ-170伊朗與阿富汗交界附近墜落，伊朗曾擊落並捕獲該無人機，同時對外公開所擄獲的RQ-170。（路透）

    2022/03/30 16:17

    相關新聞請見：

    美軍神秘匿蹤無人機 RQ-170「哨兵式」偵察機清晰飛行照曝光

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍服役多年的神秘匿蹤無人機RQ-170「哨兵式」（Sentinel）偵察機近日被人拍下清晰的飛行畫面，該無人機為由洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）公司開發，預估目前美軍有20-30架服役。

    RQ-170「哨兵式」無人偵察機是由洛克希德·馬丁公司研製的一種主要用於對特定目標進行偵察和監視的無人機，美國空軍幾乎沒有公佈「哨兵式」設計或能力的細節，不過外界推估，「哨兵式」擁有匿蹤功能，其外型類似B-2幽靈戰略轟炸機，為無尾翼的全翼機，長度4.5公尺，翼展11.58公尺，預估飛行高度約1萬5000公尺。

    外傳2005年RQ-170「哨兵式」無人偵察機服役，並部署在阿富汗，2007年RQ-170「哨兵式」在阿富汗機場被發現，當時被稱為「坎大哈野獸」（Beast of Kandahar），直到2009年美軍才正式承認該無人機的存在，2011年在擊斃「開打」恐怖組織首腦賓拉丹的行動中曾立下大功，目前約有20-30架RQ-170在美軍兩個偵察中隊中服役。

    2011年12月一架RQ-170伊朗與阿富汗交界附近墜落，伊朗曾擊落並捕獲該無人機，同時對外公開擄獲的RQ-170，後來稱對該無人機進行逆向工程，而在2014年開發出「Shahed 171 Simorgh」無人機，2018年以色列擊落一架「Shahed 171 Simorgh」，發現其設計確實基於RQ-170，直言其使用技術相當先進。

    美軍服役多年的神秘匿蹤無人機RQ-170「哨兵式」偵察機近日被人拍下清晰飛翔畫面。（圖擷自推特）

    美軍服役多年的神秘匿蹤無人機RQ-170「哨兵式」偵察機近日被人拍下清晰飛翔畫面。（圖擷自推特）

    伊朗在2014年開發出「Shahed 171 Simorgh」無人機，被認為是基於擄獲RQ-170為基礎所設計出。（圖擷自Wiki）

    伊朗在2014年開發出「Shahed 171 Simorgh」無人機，被認為是基於擄獲RQ-170為基礎所設計出。（圖擷自Wiki）

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