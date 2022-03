美軍神秘匿蹤無人機RQ-170清晰照曝 伊朗曾逆向開發山寨機

2022/03/30 16:17

美軍神秘匿蹤無人機 RQ-170「哨兵式」偵察機清晰飛行照曝光

〔即時新聞/綜合報導〕美軍服役多年的神秘匿蹤無人機RQ-170「哨兵式」(Sentinel)偵察機近日被人拍下清晰的飛行畫面,該無人機為由洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)公司開發,預估目前美軍有20-30架服役。

RQ-170「哨兵式」無人偵察機是由洛克希德·馬丁公司研製的一種主要用於對特定目標進行偵察和監視的無人機,美國空軍幾乎沒有公佈「哨兵式」設計或能力的細節,不過外界推估,「哨兵式」擁有匿蹤功能,其外型類似B-2幽靈戰略轟炸機,為無尾翼的全翼機,長度4.5公尺,翼展11.58公尺,預估飛行高度約1萬5000公尺。

外傳2005年RQ-170「哨兵式」無人偵察機服役,並部署在阿富汗,2007年RQ-170「哨兵式」在阿富汗機場被發現,當時被稱為「坎大哈野獸」(Beast of Kandahar),直到2009年美軍才正式承認該無人機的存在,2011年在擊斃「開打」恐怖組織首腦賓拉丹的行動中曾立下大功,目前約有20-30架RQ-170在美軍兩個偵察中隊中服役。

2011年12月一架RQ-170伊朗與阿富汗交界附近墜落,伊朗曾擊落並捕獲該無人機,同時對外公開擄獲的RQ-170,後來稱對該無人機進行逆向工程,而在2014年開發出「Shahed 171 Simorgh」無人機,2018年以色列擊落一架「Shahed 171 Simorgh」,發現其設計確實基於RQ-170,直言其使用技術相當先進。

JOHNNY5 an RQ-170 Sentinel landing at Palmdale Air Force Plant 42 earlier this afternoon. pic.twitter.com/i7Dwc3DOBr