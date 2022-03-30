攜載不同彈頭、導引系統 戰斧巡弋飛彈可遠程精準攻擊

戰斧巡弋飛彈可從不同的平台發射。（示意圖，路透）

2022/03/30 12:38

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因應俄烏情勢 美宣佈售英戰斧飛彈後續支援及相關設備

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）稍早表示為因應歐洲情勢與俄烏的戰況，改善北約會員國的安全，美國國務院已批准向英國出售金額預估為3.68億美金（約台幣105億元）戰斧武器系統（TWS）的後續支援與相關設備。

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戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile，制式型號BGM-109）1983年開始投入使用，使用國家為美國海軍、英國海軍、澳洲皇家海軍。美軍在兩次波灣戰爭及阿富汗戰事期間，均曾動用戰斧巡弋飛彈發動攻勢，並以遠程發射丶低空巡弋以及精準打擊能力，讓此型巡弋飛彈獲得各國見證及肯定能力。

戰斧巡弋飛彈名字源於印第安戰斧，是次音速飛行、全天候、短翼、長程的飛彈，能從陸地、船艦、水面下與空中發射，但美國空軍並未接受空射型，陸射型部署在歐洲後遭到國際間的抗議與壓力，在與蘇聯達成核武談判後就撤除了，目前只有艦艇與潛艦發射兩種使用中。

戰斧巡弋飛彈經由替換不同的彈頭與導引系統後，能滿足不同的任務需求，儘管不同型號攜帶的彈頭種類或導引系統彼此間不完全相同，但模組化設計讓飛彈內部的結構是相通的。

飛彈最前端是導引系統模組，接著是1至2個可攜帶燃料或彈頭的前段彈身配戴模組，再來是主要燃料與彈翼所在的彈身中段模組，其後是彈身後段模組，包含延伸自前方模組的主燃料箱，發動機進氣口，最後端則是發動機。

戰斧巡弋飛彈諸元：

重量：1300公斤、帶推進器1600公斤

長度：不帶推進器5.56公尺；帶推進器6.25公尺

有效射程：1600-2400公里（依型號不同）

直徑：0.52公尺

翼展：2.67公尺

飛行高度：30至50公尺

最大速度：次音速〜0.74馬赫。約913.6公里/小時

發射平台：垂直發射系統（VLS）、魚雷發射管、水面艦艇、潛艦

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