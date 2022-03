美軍神秘匿蹤無人機 RQ-170「哨兵式」偵察機清晰飛行照曝光

2022/03/30 15:17

〔即時新聞/綜合報導〕美軍服役多年的神秘匿蹤無人機RQ-170「哨兵式」(Sentinel)偵察機,近日被拍下高清飛翔畫面。專門追蹤飛機動態的推特帳號「飛機守望(Aircraft Spots)」,PO出匿蹤無人機RQ-170「哨兵式」高清飛行畫面,貼文稱這架代號為「Johnny 5」(霹靂5號)的RQ-170,今早降落在棕櫚谷的第42空軍飛機工廠,為該匿蹤無人機罕見的清晰照片。

RQ-170一直被視為美國的秘密武器,外傳在2007年就服役,美國空軍直到2009年才承認其存在,是第一種被證實承認的採用匿蹤設計的無人機,在擊斃「開打」恐怖組織首腦賓拉丹的行動中曾立下大功,在2011年曾有1架RQ-170在伊朗境內被俘,伊朗當局公開這架戰利品。

JOHNNY5 an RQ-170 Sentinel landing at Palmdale Air Force Plant 42 earlier this afternoon. pic.twitter.com/i7Dwc3DOBr