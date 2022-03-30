美軍神秘匿蹤無人機 RQ-170「哨兵式」偵察機清晰飛行照曝光

美軍服役多年的神秘匿蹤無人機RQ-170「哨兵式」偵察機，近日被人拍下高清飛翔畫面。（圖擷自推特）

2022/03/30 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕美軍服役多年的神秘匿蹤無人機RQ-170「哨兵式」（Sentinel）偵察機，近日被拍下高清飛翔畫面。專門追蹤飛機動態的推特帳號「飛機守望（Aircraft Spots）」，PO出匿蹤無人機RQ-170「哨兵式」高清飛行畫面，貼文稱這架代號為「Johnny 5」（霹靂5號）的RQ-170，今早降落在棕櫚谷的第42空軍飛機工廠，為該匿蹤無人機罕見的清晰照片。

RQ-170一直被視為美國的秘密武器，外傳在2007年就服役，美國空軍直到2009年才承認其存在，是第一種被證實承認的採用匿蹤設計的無人機，在擊斃「開打」恐怖組織首腦賓拉丹的行動中曾立下大功，在2011年曾有1架RQ-170在伊朗境內被俘，伊朗當局公開這架戰利品。

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JOHNNY5 an RQ-170 Sentinel landing at Palmdale Air Force Plant 42 earlier this afternoon. pic.twitter.com/i7Dwc3DOBr — Aircraft Spots （@AircraftSpots） March 30, 2022

RQ-170一直被視為美國的秘密武器，外傳在2007年就服役，美國空軍直到2009年才承認其存在。（圖擷自推特）

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