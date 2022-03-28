可攜式防空飛彈「星光飛彈」 速度超過音速3倍

「星光攜帶型防空飛彈」被認為是該類別中最快的飛彈。（路透）

2022/03/28 17:26

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軍火到貨！ 英軍已移交「星光飛彈」給烏軍

〔即時新聞／綜合報導〕俄國出兵侵略烏克蘭，各國給予烏克蘭軍事援助，讓各式軍武在戰場上能重挫俄羅斯軍隊，扭轉一開始不利的戰況，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）昨日表示，已交付烏克蘭軍隊「星光攜帶型防空飛彈」（Starstreak Anti-air Missiles），可隨時投入戰場上使用。

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綜合外媒報導，「星光飛彈」是可攜式的防空飛彈系統，由泰雷茲空防公司（Thales Air Defence）研發製造，因其速度超過音速的3倍，被認為是該類別中最快的飛彈。

該飛彈系統由短程飛彈與飛彈控制系統組成，發射之後二擊火箭彈頭會加速至3.5馬赫的速度，接近目標後飛彈主體會分為3枚獨立的攻擊彈頭，進而提高命中的準確度。

性能諸元：

重量：14公斤（30.86磅）。

長度：1.397米（4英尺7英寸）。

直徑：13cm（5.1英寸）。

操作人數：1人。

有效射程：0.3－7km（0.19－4.35mi）。

彈頭：3枚延遲性高速爆炸彈頭。

彈頭量：0.9公斤（2磅）。

引爆機制：碰炸延遲引信。

發動機：

一級火箭：英國皇家軍械「花雞」一次性火箭推進器。

二級火箭：英國皇家軍械「提圖斯」一次性火箭推進器。

速度：二級火箭啟動後達3.5馬赫。

制導系統：瞄準線半自動指令與半主動雷射制導。

資料來源：綜合外電、維基百科。

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