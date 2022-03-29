美國最強電戰機！ EA-18G「咆哮者」具強大干擾能力

美軍部署6架EA-18G「咆哮者」電戰機至德國。（路透）

2022/03/29 10:14

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強化北約東翼 美軍部署6架「咆哮者」電戰機

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部28日宣布，為強化北約東翼防禦態勢，6架美國海軍EA-18G「咆哮者」電戰機將飛往歐洲，部署於德國的施龐達萊姆空軍基地（Spangdahlem Air Base），而EA-18G「咆哮者」可說是當今最為強大的電子作戰機。

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EA-18G「咆哮者」以雙座型的F/A-18F「超級大黃蜂」為基礎研製，用以取代美國海軍的EA-6「徘徊者」電戰機，2009年開始在美國海軍服役。除了美國海軍以外，EA-18G自2015年7月30日也在澳洲皇家空軍開始服役。

EA-18G配備AN/APG-79有源相控陣列雷達、電子攻擊單元（EAU）AES任務電腦，在機翼兩端掛載AN/ALQ-218寬頻接收器，搭配AN/ALQ-99高低頻戰術干擾系統，兩者結合形成全頻譜電子戰套件，可針對目前已知的所有地對空威脅進行監測及干擾。

武裝部分，EA-18G本身的M61A2機砲已被拆除，EA-18G機翼下方有6個硬點可依照任務需求掛載裝備，可加裝AN/ASQ-228先進紅外線瞄準感測器、副油箱、AIM-120先進中程空對空飛彈以及AGM-88高速反輻射飛彈。主要用於在敵人防區外攻擊目標的AGM-154聯合距外武器 （JSOW）也可以掛載於EA-18G。

EA-18G性能諸元：

翼展：13.62公尺

機身高度：4.88公尺

機身長度：18.31公尺

最高時速：每小時1900公里

作戰範圍：722公里

最大起飛重量：2萬9964公斤

推重比：0.93

乘員：2名

電戰裝備：AN/ALQ-218寬頻接收器、AN/ALQ-99高低頻戰術干擾系統、AN/APG-79有源相控陣列雷達

製造商：美國波音公司

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