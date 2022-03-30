烏克蘭空軍強悍抗俄！美退役飛官憶合作過往：他們都是專家

美國退役F-15C飛官柏德表示，烏軍飛官所展現的飛行技巧，好的令人難以置信，尤其是在空中纏鬥部份。圖為烏克蘭空軍Su-27戰機。（路透）

2022/03/30 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過1個月，烏克蘭空軍仍在與俄羅斯空軍對抗，烏克蘭飛官運用手中有限資源捍衛領空，擊落多架敵機。曾經與烏克蘭飛官合作及協助訓練的美軍F-15C戰機飛官柏德（Jonathan Burd）表示，對於烏軍飛官對抗俄空軍時表現出色，他其實一點都不意外，如果烏克蘭空軍擁有F-16戰機，烏軍飛官技術與F-16性能結合後，烏克蘭空軍將擁有完全的空中優勢。

美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）報導，近期從加州空軍​​國民兵（ANG）第144戰鬥機聯隊退役的F-15C飛官柏德表示，144聯隊曾和烏克蘭軍方長期密切合作，協助烏軍飛官訓練。

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柏德在烏克蘭軍方的印象中，更為人熟知的是他的無線電呼號「澤西」（Jersey），柏德回憶，2011年的「安全天空」軍演是144聯隊與烏軍的合作開端，烏軍飛官在非常有限的資源下與國民兵飛官們一起進行飛行訓練，也成為2018年「晴空」軍演的基礎。

柏德是加州ANG在2018年演習的策劃者，當時加州ANG在軍演中讓烏軍了解到西方的戰術飛行基礎，同時進行「空中纏鬥訓練」（Dogfight）。柏德回憶：「我們駕駛F-15C對上他們的MiG-29和Su-27，並進行了大量的空中纏鬥。老實說，我們馬上看出烏軍飛行員素質非常好，在戰術上非常有創造力，不僅了解自己的座機，也了解他們缺乏什麼。加州ANG駕駛的F-15C是舊機體，但機上航電系統是新的，但烏軍駕駛的是舊型戰機。」

柏德表示，當他和烏軍飛官一同飛行時，烏軍飛官所展現的飛行技巧，好得令人難以置信，尤其是在空中纏鬥部份。柏德認為，外界常常沒有意識到，烏軍飛官在過去8年都一直在烏克蘭東部與俄羅斯作戰，他坦言：「剛開始與烏克蘭合作時，我們是戰術專家，持續執行他們還不能理解的複雜任務，雖然我的生涯都在接受戰機訓練，但沒有什麼可以替代實戰經驗，『這些傢伙現在毫無疑問地都是專家』。」

柏德認為，2018年「晴空」軍演結束後帶來一個重大啟示，就是烏克蘭需要更好的戰機，像是波蘭的MiG-29，甚至是美製的F-16。柏德直言：「如果他們現在正在駕駛F-16，烏克蘭空軍將擁有全面空中優勢。」除了新型戰機之外，更多的地對空飛彈系統對於烏軍與俄空軍作戰也非常重要。

柏德也提到烏克蘭抵抗俄軍入侵時出現的「基輔幽魂」（Ghost of Kyiv）傳說，柏德自豪地說：「人們常問我真的有基輔幽魂嗎？我告訴他們，這些飛行員每一個都是基輔幽魂。什麼是幽魂？它可以決定他何時出現，你傷不了他，而且他可以嚇死你，對吧？這些英勇的飛行員都是幽魂，他們正決定何時何地要露面。」

柏德直言，如果烏克蘭空軍現在正在駕駛F-16，烏克蘭空軍將擁有全面空中優勢。圖為圖為烏克蘭空軍MiG-29戰機。（路透）

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