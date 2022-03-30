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    普廷已淪「政治殭屍」！專家曝真正開戰原因與可能下場

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    2022/03/30 10:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發動入侵以來的一個多月裡，俄方損失慘重且未完成既定目標，讓俄羅斯總統普廷不得不改變作戰計畫，一名軍事專家縱覽開戰至今所發生的一切，認為普廷已淪為「政治殭屍」。

    加拿大「漢和防務評論」創辦人兼總編輯平可夫（Andrei Chang）接受《美國之音》專訪時表示，經過一個多月的交戰，俄方戰果嚴重低於預期，將兵折損更大，普廷現已認知到錯誤，即大規模的攻勢再難以執行，因此下令轉進烏克蘭東部頓巴斯地區。

    平可夫認為，正是這個轉進烏東的「第2階段」決定，讓普廷發動戰爭的原因畢露無疑。

    平可夫表示，以普廷戰前的人脈關係來看，2024年想再出來選總統非常困難，也因此，亟欲延續政治生涯的普廷，提前2年發動了這場戰爭，試圖在頓巴斯地區複製克里米亞那場戲。

    他說，根據普廷過往的手法，他很可能在拿下頓巴斯地區後，於當地玩弄一次公民投票，接著將其併入俄羅斯，創造另一次奇蹟，而這一切都是為了延續個人政治生命的一次豪賭。

    平可夫進一步表示，普廷現已淪為「政治僵屍」，與西方關係徹底決裂，未來不可能回歸國際場合，與西方陣營領導人合照、露面，因此對於俄羅斯的利益來說，無論戰爭結局為合，普廷都必須被更換。

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