聯合國官員：已有千萬烏克蘭人被迫離開家園 過半數是兒童

圖為摩爾多瓦難民營中的烏克蘭難民兒童。（歐新社）

2022/03/30 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，失去家園的烏克蘭平民人數仍在增長；聯合國人道主義事務代表29日演說，表示自俄羅斯入侵以來，已經有1000萬名烏克蘭平民離開家園，其中超過半數是兒童。

根據《CNN》報導，聯合國人道事務副緊急協調員姆蘇亞（Joyce Msuya）表示，至今有650萬名烏克蘭人在國內流離失所，有350萬已經跨越國境進入鄰國，總共有1000萬名平民因戰事被迫離開家園。

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姆蘇亞表示，針對烏克蘭的人道救援規模每日都在持續擴大，聯合國現有1230多名人員在烏克蘭與該國各地100多個人道組織合作，聯合國派出的物資車隊也陸續抵達，第一支載送130噸醫療物資、水、及食物和罐頭食品的車隊已在18日抵達，第2支車隊則在28日抵達哈爾科夫，提供食品與其他物資；總計180噸救急物資已經運送完畢，還有470多噸等待運送。

針對烏克蘭境內狀況，姆蘇亞感嘆，「烏克蘭展現出一種人道主義悖論：在極端暴力發生的同時，我們看到了極端善意、深刻團結與最溫柔的關懷」。

儘管如此，不肖之徒的趁火打劫還是威脅著烏克蘭平民，姆蘇亞表達憂慮，戰爭導致烏克蘭局勢不穩定，恐怕成為人蛇集團等趁機作亂的溫床，人道組織相當擔心烏克蘭及周邊地區的人口販賣、性暴力、剝削和虐待風險，目前聯合國正在擴大烏克蘭境內及邊境地區的保護服務，提供烏克蘭人安全路線、求助電話、實用訊息與庇護所等。

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