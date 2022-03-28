亞塞拜然攻納卡！ 法魯赫插上亞國旗

2022/03/28 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭行動受阻，除了面對國際制裁外，亞塞拜然（Azerbaijan），也趁戰爭期間入侵親俄的阿爾札赫共和國（Republic of Artsakh），亞塞拜然軍稍早在阿爾札赫共和國的法魯赫村（Farukh），插上亞塞拜然國旗。

綜合外媒報導，近日亞塞拜然違反停火協議持續朝亞美尼亞進軍，再次入侵卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區），在地區內的法魯赫村（Farukh），插上亞塞拜然國旗，該村是俄軍的維和區域，雖然阿爾札赫近日向俄總統普廷（Vladimir Putin）請求援軍，但當地的俄軍在先前早已離開納卡進入亞美尼亞。

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俄羅斯國防部也發表聲明，表示亞塞拜然的行為是對俄羅斯與停戰協議的不尊重，並重申納卡地區並沒有名為法魯赫（Farukh）村，是法魯赫（Farrukh）村。

Наши бойцы освободили село Фарух спустя 30лет там снова Азербайджанский флаг слава Азербайджану???????? pic.twitter.com/T2KKHUwPtU — Leyla-türk （@Seva1000） March 27, 2022

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