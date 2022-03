烏軍虐待戰俘影片 遭網友識破分析打臉

2022/03/28 12:14

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,俄軍除了以各式軍武攻擊烏克蘭外,還有許多假消息四處傳播,近期流傳一段疑似烏克蘭士兵射擊俄羅斯戰俘的影片,被人發現造假,烏克蘭國防部參謀本部聲明,請勿散播該假訊息與影片。

根據《CNN》報導,網路流傳著俄羅斯戰俘被綑綁著,遭到一頓暴打後,被朝雙腿開槍,影片中的烏克蘭士兵表示,這些戰俘是在東北大城哈爾科夫(Kharkiv)附近的奧爾霍夫卡(Olkhovka)被俘虜的。

有眼尖的網友在影片中發現不對勁的地方,在推特一一分析,他表示近日有段俄羅斯政治宣傳的影片是「令人擔憂」的,因為它的內容很有問題,在短片中,右腿與地上沒有任何的射擊痕跡和血跡,而在短片和另則影片中,儘管地上有血,但腿部的繃帶非常乾淨,似乎是俄兵躺在有血的地板上,該網友在推文中表示,因為站立的士兵也沒有任何的烏克蘭軍徽,因此他相信俄軍用了幾個受傷的士兵來製造假消息。

烏克蘭國防部參謀本部稍早也發表聲明,為了詆毀烏克蘭軍隊,敵人製作了烏克蘭軍隊虐待戰俘的影片,他希望大家面對敵軍的心理、資訊戰時能多加思考,相信官方的消息來源,並敦促士兵們「無論你的個人情感動機如何,我們都按照《日內瓦公約》對待囚犯。」

The recent video posted by a russian propagandist is "concerning".

There are issues with what is shown, mainly related with the alleged wounds.

In the short vid, it's obvious that there is NO marks of any shooting in the right leg and no blood on the ground. #ActorStudio

1/3 pic.twitter.com/X2ot8ijFZV