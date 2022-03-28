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    烏軍虐待戰俘影片 遭網友識破分析打臉

    網友指出地板上有血跡，但趴在地上俄軍的繃帶上卻無。（圖擷取自@Ars_Faivre 推特）

    網友指出地板上有血跡，但趴在地上俄軍的繃帶上卻無。（圖擷取自@Ars_Faivre 推特）

    2022/03/28 12:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍除了以各式軍武攻擊烏克蘭外，還有許多假消息四處傳播，近期流傳一段疑似烏克蘭士兵射擊俄羅斯戰俘的影片，被人發現造假，烏克蘭國防部參謀本部聲明，請勿散播該假訊息與影片。

    根據《CNN》報導，網路流傳著俄羅斯戰俘被綑綁著，遭到一頓暴打後，被朝雙腿開槍，影片中的烏克蘭士兵表示，這些戰俘是在東北大城哈爾科夫（Kharkiv）附近的奧爾霍夫卡（Olkhovka）被俘虜的。

    有眼尖的網友在影片中發現不對勁的地方，在推特一一分析，他表示近日有段俄羅斯政治宣傳的影片是「令人擔憂」的，因為它的內容很有問題，在短片中，右腿與地上沒有任何的射擊痕跡和血跡，而在短片和另則影片中，儘管地上有血，但腿部的繃帶非常乾淨，似乎是俄兵躺在有血的地板上，該網友在推文中表示，因為站立的士兵也沒有任何的烏克蘭軍徽，因此他相信俄軍用了幾個受傷的士兵來製造假消息。

    烏克蘭國防部參謀本部稍早也發表聲明，為了詆毀烏克蘭軍隊，敵人製作了烏克蘭軍隊虐待戰俘的影片，他希望大家面對敵軍的心理、資訊戰時能多加思考，相信官方的消息來源，並敦促士兵們「無論你的個人情感動機如何，我們都按照《日內瓦公約》對待囚犯。」

    該士兵的包紮處是一片潔白。（圖擷取自@Ars_Faivre 推特）

    該士兵的包紮處是一片潔白。（圖擷取自@Ars_Faivre 推特）

    在另則短片中，地板與腿部也並無血跡與射擊痕跡。（圖擷取自@Ars_Faivre 推特）

    在另則短片中，地板與腿部也並無血跡與射擊痕跡。（圖擷取自@Ars_Faivre 推特）

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