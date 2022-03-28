剛伴隨拜登訪歐行 白宮副新聞秘書確診

白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）27日表示，伴隨拜登總統訪歐行後，接受PCR篩測，結果為陽性。（法新社）

2022/03/28 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登近日出訪歐洲，展現出團結抗俄決心。白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）27日表示，伴隨拜登總統訪歐行後，接受PCR篩測，結果為陽性，對此她進一步指出，「與總統最後一次接觸是昨天，當時2人保持社交距離，因此總統並未構成被CDC定義的密切接觸者」。

綜合外媒報導，為了與各國商討烏俄情勢，美國總統拜登24日在布魯塞爾出席七大工業國（G7）、北大西洋公約組織（NATO）峰會與歐盟理事會（European Council）會議，並與烏國外長、國防部長進行會談。

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據悉，在出訪前團隊中的重要成員、白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢後，卻二度確診染疫，因此訪歐行程改由白宮副新聞秘書尚皮耶陪同。

報導指出，尚皮耶昨（27日）透過白宮發布聲明，跟隨總統訪歐行返美後，她在27日下午接受PCR篩測，結果是陽性確診，她接著進一步解釋，「她最後一次和總統接觸是昨天一場保持社交距離的會議，依據美國CDC定義準則，拜登並未構成密切接觸者」。

尚皮耶說，由於她總共打了3劑疫苗，因此僅出現輕微症狀，目前待在家裡遠端工作，預計在5天隔離結束且陰性篩測結果後，就返回工作崗位。

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