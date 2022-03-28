烏克蘭將與俄羅斯協調中立問題 澤倫斯基：必須滿足幾項條件

澤倫斯基指出，烏克蘭已經準備好討論停火協議中的「中立國」條款，但要滿足幾項條件。（路透）

2022/03/28 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過1個月，兩國政府高層也不斷針對各項議題進行談判，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在接受俄媒專訪時指出，烏克蘭已經準備好針對停火協議中的「中立國」條款進行討論，但是必須要有第三國保證，且相關條款必須經過公投同意。

綜合外媒報導，澤倫斯基接受多家俄羅斯獨立媒體採訪，澤倫斯基以俄語對他們說：「我們已準備好討論安全保證、中立國地位、去核化等問題。」同時也強調，烏克蘭必須與俄羅斯總統普廷達成協議，但為了達成協議，「普廷必須要離開俄羅斯來與我會面」。

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針對烏克蘭東南港口城市馬立波（Mariupol）被圍一事，澤倫斯基批評這是一場人道災難，現實是馬立波被俄軍封鎖，造成馬立波市區出現人道災難，俄軍更強行將烏克蘭民眾帶往俄羅斯，「完全是一場災難」。澤倫斯基指出，俄軍入侵對烏克蘭的俄語城市造成巨大破壞，這場戰爭導致的損失比俄國入侵車臣（Chechnya）時更加嚴重。

澤倫斯基接受訪談時提到，烏克蘭和俄羅斯的會談中不會去討論關於「去納粹化」或是「非軍事化」的議題，「如果我們要討論這兩個議題，我們就根本無法坐下來談判，對我來說這都是沒辦法理解的事情」。

另外，俄羅斯國家資訊科技及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）嚴正警告，國內媒體一律不得報導澤倫斯基訪問內容，當局已經開始對先前曾訪問澤倫斯基的俄媒進行調查，俄國檢方聲稱，將就報導提及內容與報導刊登的合法性提出法律意見。針對此事，澤倫斯基則在例行談話影片中表示：「俄羅斯破壞自己的言論自由。」

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