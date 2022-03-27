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    俄羅斯傳招募「真主黨」傭兵 月薪曝光

    俄國惡名昭彰的傭兵組織「瓦格那集團」據傳將從黎巴嫩召募什葉派武裝組織「真主黨」民兵（見圖），前往烏克蘭作戰。（美聯社資料照）

    俄國惡名昭彰的傭兵組織「瓦格那集團」據傳將從黎巴嫩召募什葉派武裝組織「真主黨」民兵（見圖），前往烏克蘭作戰。（美聯社資料照）

    2022/03/27 23:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據俄羅斯反對派報紙《新報》（Novaya Gazeta）27日報導，俄國傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group），日前與黎巴嫩什葉派武裝組織「真主黨」（Hezbollah）進行談判，商討招募傭兵加入侵略烏克蘭的戰鬥事宜，並開出月薪1500美元（約新台幣4萬3000元）的待遇。

    報導引述利比亞「Al-Arabiya al-Hadas」電視台的說法，會議在幾天前舉行，雙方已經敲定由真主黨派出800名戰士前往烏克蘭作戰，僱用一名戰士的費用為每月1500 美元。

    據當地媒體報導，向烏克蘭派遣武裝分子的第一階段計畫預定在3月29 日進行。據稱，屆時載運200名傭兵的軍機將從敘利亞大馬士革起飛，前往白俄羅斯第二大城戈梅利（Gomel）一處空軍基地集結待命。

    報導稱，參加烏克蘭特別行動的武裝分子是從身經百戰的「阿巴斯」（Al-Abbas）和「拉德萬」（ Al-Radwan）這個軍營中招募的

    真主黨是1982年伊朗資助成立的什葉派伊斯蘭政治和軍事組織，成立宗旨為消滅以色列，把西方勢力逐出黎巴嫩。

    由於北約組織和美國不斷提供武器給烏克蘭，加上烏國軍民奮勇抵抗，俄羅斯入侵烏克蘭戰事不順，據傳正在敘利亞和中東地區招兵買馬。

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