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    助俄控制頓巴斯 親俄瓦格那傭兵人數暴增3倍

    親俄傭兵組織「瓦格那集團」士兵（左）曾協助中非共和國軍隊（右）執行任務。（法新社）

    親俄傭兵組織「瓦格那集團」士兵（左）曾協助中非共和國軍隊（右）執行任務。（法新社）

    2022/03/26 20:40

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄烏交戰一個月後，俄軍宣布軍事重心改為解放烏東頓巴斯地區。美國《紐約時報》25日指出，具有敘利亞、利比亞作戰經驗，且被視為普廷「私人軍隊」的傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group），將派出至少1000人前往頓巴斯，人數是一個月前的3倍以上。

    報導引述美國官員指出，俄國上月24日進攻烏克蘭前，在烏東頓巴斯地區作戰的瓦格那傭兵約300人，接下來還將從利比亞和敘利亞調派人員，預計將增至1000人以上，連資深領袖也將親自前往頓內茨克、盧甘斯克兩州，代表俄國協調軍事行動，而火砲、防空系統、雷達等武器同樣一併運往烏東，所有人員和裝備都將由俄軍運輸機協助運送。

    據了解，瓦格那傭兵從中東戰事汲取大量作戰經驗，並曾為中非共和國、蘇丹、馬利等國政府提供安全諮詢。雖然瓦格那傭兵的人數遠比俄國集結的15萬大軍少，但此舉意味普廷打算採用2014年併吞克里米亞半島的劇本，派親俄傭兵前往烏東協助當地分離主義份子打敗烏軍，進而控制頓巴斯。

    事實上，西方情報機構年初就偵測到少量瓦格那傭兵從利比亞和敘利亞前往克里米亞，再伺機進入烏東，但因遭遇到烏軍超乎預期的強烈反抗，這些傭兵一開始出師不利。美國官員透露，有多達200名傭兵在2月底前就已陣亡。

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