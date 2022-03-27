利維夫遭俄火箭彈攻擊5傷 澤倫斯基籲西方援戰機與戰車（不斷更新）

烏俄戰事仍持續。圖為利維夫遭俄軍火箭彈擊中後引發陣陣濃煙。（法新社）

2022/03/27 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月27日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊烏克蘭總統澤倫斯基26日再度呼籲西方國家提供軍事援助，並指烏克蘭只需要北約1%的戰機和戰車。

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＊烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）26日遭到4枚火箭彈襲擊，其中兩枚擊中一個燃料庫，導致5人受傷；另外兩枚則擊中一座兵工廠。

＊美國總統拜登26日在波蘭首都華沙發表重要演說時直言俄羅斯總統普廷渴求權力，「不能讓他繼續掌權」，此說法引起廣大討論。

＊烏克蘭武裝部隊近日擄獲一組俄軍重要飛彈雷達偵察系統，分別是用來偵查彈道飛彈的Zoo-1M防空雷達，和偵查砲兵位置的1L261砲兵定位雷達。

＊俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）發表聲明說：「俄羅斯國防部並沒有也無計畫召集任何後備役人員向軍事委員會報到。」聲稱烏克蘭情報機構對俄國男性發出了「不實的」徵召訊息。

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