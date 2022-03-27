烏西大城利維夫遭火箭彈襲擊 命中燃料庫及兵工廠釀5傷

利維夫遭俄軍火箭彈攻擊後，上空冒出濃濃黑煙。（路透）

2022/03/27 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）26日遭到4枚火箭彈襲擊，其中兩枚擊中一個燃料庫，導致5人受傷。《路透》報導指出，這是自俄羅斯入侵以來對利維夫最重大的攻擊。

根據《路透》報導，利維夫州州長柯齊斯基（Maksym Kozytsky）表示，兩枚火箭彈擊中一個燃料庫後導致5人受傷，另外兩枚則是擊中了一家兵工廠。由於利維夫距離波蘭邊境僅有60公里，利維夫市長薩多維（Andriy Sadoviy）在記者會中指出，俄軍今日的攻擊行動是在向人在波蘭的美國總統拜登「致意」，而且俄軍是從2014年被併吞的克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）發射的。

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至於利維夫遭火箭彈攻擊後的災損，利維夫市政府沒有給出攻擊目標的確切位置，但火箭彈破壞了關鍵基礎設施，燃料庫被擊中後冒出濃濃黑煙，並一所學校的窗戶也因此被震碎。不過在此次攻擊中，沒有民宅受到影響。

烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，由於利維夫與基輔相比是相對安全，各國都將外交使館搬遷至利維夫，這些攻擊行動表明俄羅斯希望恐嚇烏克蘭和外國外交官，但烏克蘭絕對不應該被俄羅斯人的這類行徑嚇倒。葉爾馬克也重申，希望西方夥伴能夠設立禁飛區，對俄國展現實力。

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