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    俄羅斯招募敘利亞傭兵 最高月薪曝光

    俄國傭兵組織「華格納集團」（Wagner Group）惡名昭彰，並被認為與這次烏東軍事行動也有關。（圖翻攝自telegram）

    俄國傭兵組織「華格納集團」（Wagner Group）惡名昭彰，並被認為與這次烏東軍事行動也有關。（圖翻攝自telegram）

    2022/03/14 15:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯近日在敘利亞招兵買馬，招募僱傭兵加入侵略烏克蘭的戰鬥。據《烏克蘭真理報》14日報導，俄羅斯在敘利亞開設了14個招募中心，並將向每名僱傭軍支付300至600美元（約新台幣8556至1萬7113元）的月薪。

    報導提到，經過短暫訓練後，僱傭兵將由兩架Tu-134（最多80名乘客）和Tu-154（最多180名乘客）飛機，從敘利亞由俄軍控制的赫梅明（Khmeimim）空軍基地，運送到莫斯科東北的契卡洛夫斯基（Chkalovsky）空軍機地集結，接著再前往烏克蘭投入戰鬥。

    報導說，預計敘利亞僱傭兵將對烏克蘭人使用重型火砲和狙擊武器。

    俄羅斯國防部長蕭依古紹伊古（Sergei Shoigu）11日在俄羅斯聯邦安全會議中表示，中東有1萬6000名志願軍準備要加入在烏克蘭東部分離獨立地區頓巴斯（Donbass）的俄羅斯支援部隊。

    俄羅斯總統普廷對此回應：「如果你見到有些人出於自願而非為了金錢，想來幫助頓巴斯居民，那麼我們有必要提供他們想要的資源，並協助他們抵達衝突地區。」

    美國國防部和美國官員都已證實，俄羅斯招募敘利亞人前往烏克蘭作戰。

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