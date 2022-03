拒絕退出俄羅斯 烏克蘭外長喊話抵制法國歐尚集團

2022/03/27 22:22

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)今日向全球喊話,因為歐尚拒絕退出俄羅斯市場,呼籲各國對法國零售巨頭歐尚(Auchan)發動抵制。

庫列巴今日在推特上發文表示:「顯然,在俄羅斯的失業顧慮比烏克蘭人民的安危更為重要。如果歐尚忽視了這個月有139名烏克蘭孩童因為俄羅斯入侵而死去,那讓我們也忽視歐尚還有他們所有的產品。」

據法媒The Connexion報導,歐尚首席執行官(CEO)克勞德(Yves Claude)對媒體表示,「要對我們批評是很簡單,但我們在這裡營業,我們是為了平民百姓工作與服務。」克勞德接著指出,他不希望讓歐尚旗下的員工失去收入。

報導指出,歐尚在俄羅斯已有20年左右的歷史,當地僱員約有3萬人,其中40%還是公司的股東。俄羅斯市場約占歐尚全球營業額的10%。

Apparently, job losses in Russia are more important than the loss of life in Ukraine. If Auchan ignores 139 Ukrainian children murdered during this month of Russian invasion, let us ignore Auchan and all their products. Boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/ZuLqbYwVgs