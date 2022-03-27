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    拒絕退出俄羅斯 烏克蘭外長喊話抵制法國歐尚集團

    烏克蘭外交部長庫列巴呼籲全球抵制法國歐尚公司。圖為歐尚在莫斯科的一間超市。（彭博資料照）

    烏克蘭外交部長庫列巴呼籲全球抵制法國歐尚公司。圖為歐尚在莫斯科的一間超市。（彭博資料照）

    2022/03/27 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今日向全球喊話，因為歐尚拒絕退出俄羅斯市場，呼籲各國對法國零售巨頭歐尚（Auchan）發動抵制。

    庫列巴今日在推特上發文表示：「顯然，在俄羅斯的失業顧慮比烏克蘭人民的安危更為重要。如果歐尚忽視了這個月有139名烏克蘭孩童因為俄羅斯入侵而死去，那讓我們也忽視歐尚還有他們所有的產品。」

    法媒The Connexion報導，歐尚首席執行官（CEO）克勞德（Yves Claude）對媒體表示，「要對我們批評是很簡單，但我們在這裡營業，我們是為了平民百姓工作與服務。」克勞德接著指出，他不希望讓歐尚旗下的員工失去收入。

    報導指出，歐尚在俄羅斯已有20年左右的歷史，當地僱員約有3萬人，其中40％還是公司的股東。俄羅斯市場約占歐尚全球營業額的10％。

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