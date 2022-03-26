俄羅斯稱戰爭第一階段結束 西方官員：意識到戰略失敗
2022/03/26 08:05
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部25日宣布，對烏克蘭「特別軍事行動」的第一階段結束，接下來將專注在烏東的頓巴斯地區。西方官員認為，俄軍的這項聲明意味著先前的戰略已經失敗，才會決定重新制定戰略方向。
俄羅斯參謀總部的軍事行動主管魯德斯科伊（Sergei Rudskoi）25日宣布，「行動第一階段的主要目標大致上來說都達成了。烏克蘭武裝部隊的作戰潛力已被大幅降低，這讓我方有條件將心力集中在主要目標上：解放頓巴斯。」
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《路透》報導，軍事分析人士說，重新制定俄軍的戰略目標，可能會讓俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）更容易贏得面子。莫斯科曾表示，其戰略目標包括使烏克蘭「非軍事化」和「非納粹化」，但西方官員認為這是俄羅斯推翻烏克蘭政府的藉口。
《英國廣播公司》（BBC）報導，俄軍這項聲明意味著戰前制定的戰略已經失敗，意識到自己無法同時展開多個戰線，現在有多達10個新的營級戰術群正在援助頓巴斯地區。
報導提到，西方官員一直擔心，俄羅斯將精銳部隊駐紮在烏東前線，如果俄軍集中火力進攻烏東，特別是以空戰方式，對烏克蘭損害就會增加。一名西方官員說，「我希望西方的武器供應能夠為烏軍做出重大貢獻。」