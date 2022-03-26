為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄羅斯稱戰爭第一階段結束 西方官員：意識到戰略失敗

    俄羅斯國防部25日宣布，對烏克蘭「特別軍事行動」的第一階段結束，接下來將專注在烏東的頓巴斯地區。圖為俄羅斯士兵。（美聯社資料照）

    俄羅斯國防部25日宣布，對烏克蘭「特別軍事行動」的第一階段結束，接下來將專注在烏東的頓巴斯地區。圖為俄羅斯士兵。（美聯社資料照）

    2022/03/26 08:05

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部25日宣布，對烏克蘭「特別軍事行動」的第一階段結束，接下來將專注在烏東的頓巴斯地區。西方官員認為，俄軍的這項聲明意味著先前的戰略已經失敗，才會決定重新制定戰略方向。

    俄羅斯參謀總部的軍事行動主管魯德斯科伊（Sergei Rudskoi）25日宣布，「行動第一階段的主要目標大致上來說都達成了。烏克蘭武裝部隊的作戰潛力已被大幅降低，這讓我方有條件將心力集中在主要目標上：解放頓巴斯。」

    《路透》報導，軍事分析人士說，重新制定俄軍的戰略目標，可能會讓俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）更容易贏得面子。莫斯科曾表示，其戰略目標包括使烏克蘭「非軍事化」和「非納粹化」，但西方官員認為這是俄羅斯推翻烏克蘭政府的藉口。

    《英國廣播公司》（BBC）報導，俄軍這項聲明意味著戰前制定的戰略已經失敗，意識到自己無法同時展開多個戰線，現在有多達10個新的營級戰術群正在援助頓巴斯地區。

    報導提到，西方官員一直擔心，俄羅斯將精銳部隊駐紮在烏東前線，如果俄軍集中火力進攻烏東，特別是以空戰方式，對烏克蘭損害就會增加。一名西方官員說，「我希望西方的武器供應能夠為烏軍做出重大貢獻。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷拿J.K.羅琳救援俄國 遭本人打臉
    2022/03/26 07:50

    普廷拿J.K.羅琳救援俄國 遭本人打臉
    俄軍公布陣亡數僅1351人 澤倫斯基打臉：已超過1.6萬
    2022/03/26 07:25

    俄軍公布陣亡數僅1351人 澤倫斯基打臉：已超過1.6萬

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    拜登親訪波烏邊境 將在華沙發表「重大談話」
    2022/03/26 06:59

    拜登親訪波烏邊境 將在華沙發表「重大談話」
    俄羅斯：作戰第一階段大致達成 往後專注在頓巴斯地區
    2022/03/26 06:27

    俄羅斯：作戰第一階段大致達成 往後專注在頓巴斯地區
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播