拜登親訪波烏邊境 將在華沙發表「重大談話」

美總統拜登訪問波蘭，與總統杜達會面。（路透）

2022/03/26 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登飛往歐洲展現力挺烏克蘭決心。先是在布魯塞爾出席七大工業國（G7）和北大西洋公約組織（NATO）峰會後，前往接近烏克蘭邊境的波蘭城鎮視察，後續將在當地時間週六赴華沙對烏俄衝突發表重大演說。

《衛報》報導，拜登離開布魯塞爾後，前往波蘭了解200萬烏克蘭戰爭難民的安置狀況，並在距離烏克蘭大城利沃夫僅100多公里遠的熱舒夫慰勞美軍，與駐紮在當地的美國陸軍第82空降師5000名主力士官兵們大啖披薩、自拍並發表談話。

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接著，拜登與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）聽取人道援助簡報。波蘭是目前接受烏克蘭難民最多的國家，據聯合國估計至少超過220萬人。兩人預計當地時間週六在華沙再會面，拜登預計對俄國侵略烏克蘭發表「重大談話」。

美國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）透露，拜登的演說將談及當前所面對的重大挑戰，以及烏俄衝突對全世界來說意味著什麼，還有為何自由世界團結一心共同面對俄國進犯如此重要。拜登和杜達預料也會討論加派美軍駐守在歐洲東側，強化北約震懾力的可能性。

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