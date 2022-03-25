無人機抓包！ 俄軍戰車躲樹林無所遁形 遭烏國精準火砲摧毀

俄軍T-72B3戰車與其他裝甲車輛躲藏在樹林裡，原以為不會被烏軍發現，沒想到早就被上空無人機鎖定。（圖取自推特）

2022/03/25 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯戰車又被當活靶打！俄軍T-72B3戰車與多輛裝甲車躲在樹林裡，沒想到還是被烏軍無人機「鷹眼」發現，遭烏軍精準火砲打擊摧毀，又一次嘗到無人機攻擊的苦果。

美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）25日在推特分享一段影片，只見俄軍T-72B3戰車與其他裝甲車輛躲藏在樹林裡，伺機而動，原以為不會被烏軍發現，沒想到早就成為上空無人機的「獵物」。

請繼續往下閱讀...

畫面中可見，無人機鎖定攻擊目標後，接連發射火砲精準打擊，俄軍車輛被擊中後立刻爆炸起火燃燒，熊熊火光竄天，俄軍戰車又再度成為無人機戰術下的犧牲品。

Ukrainian UAV footage showing artillery strikes on a Russian T-72B3 tank and vehicles in a forest. https://t.co/UQ3gJBZZkw pic.twitter.com/igEyO7gbYL — Rob Lee （@RALee85） March 25, 2022

無人機鎖定攻擊目標後，接連發射火砲精準打擊，俄軍車輛被擊中後立刻爆炸起火燃燒，熊熊火光竄天。（圖取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法