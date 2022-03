無人機抓包！ 俄軍戰車躲樹林無所遁形 遭烏國精準火砲摧毀

2022/03/25 23:48

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯戰車又被當活靶打!俄軍T-72B3戰車與多輛裝甲車躲在樹林裡,沒想到還是被烏軍無人機「鷹眼」發現,遭烏軍精準火砲打擊摧毀,又一次嘗到無人機攻擊的苦果。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃.李(Rob Lee)25日在推特分享一段影片,只見俄軍T-72B3戰車與其他裝甲車輛躲藏在樹林裡,伺機而動,原以為不會被烏軍發現,沒想到早就成為上空無人機的「獵物」。

畫面中可見,無人機鎖定攻擊目標後,接連發射火砲精準打擊,俄軍車輛被擊中後立刻爆炸起火燃燒,熊熊火光竄天,俄軍戰車又再度成為無人機戰術下的犧牲品。

Ukrainian UAV footage showing artillery strikes on a Russian T-72B3 tank and vehicles in a forest. https://t.co/UQ3gJBZZkw pic.twitter.com/igEyO7gbYL