無人機抓包！ 俄軍戰車躲樹林無所遁形 遭烏國精準火砲摧毀
2022/03/25 23:48
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯戰車又被當活靶打！俄軍T-72B3戰車與多輛裝甲車躲在樹林裡，沒想到還是被烏軍無人機「鷹眼」發現，遭烏軍精準火砲打擊摧毀，又一次嘗到無人機攻擊的苦果。
美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）25日在推特分享一段影片，只見俄軍T-72B3戰車與其他裝甲車輛躲藏在樹林裡，伺機而動，原以為不會被烏軍發現，沒想到早就成為上空無人機的「獵物」。
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畫面中可見，無人機鎖定攻擊目標後，接連發射火砲精準打擊，俄軍車輛被擊中後立刻爆炸起火燃燒，熊熊火光竄天，俄軍戰車又再度成為無人機戰術下的犧牲品。
Ukrainian UAV footage showing artillery strikes on a Russian T-72B3 tank and vehicles in a forest. https://t.co/UQ3gJBZZkw pic.twitter.com/igEyO7gbYL— Rob Lee （@RALee85） March 25, 2022