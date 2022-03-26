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    普廷拿J.K.羅琳救援俄國 遭本人打臉

    J.K.羅琳表達力挺烏克蘭立場。（路透）

    J.K.羅琳表達力挺烏克蘭立場。（路透）

    2022/03/26 07:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國侵略烏克蘭受到國際全方位抵制，就連藝術、文學領域也受到衝擊，這讓俄總統普廷抱怨，西方對俄國文化抱有差別待遇，如同暢銷小說《哈利波特》系列作者J.K.羅琳一樣，都是「取消文化」的受害者，不過卻被J.K.羅琳打臉。

    《衛報》報導，普廷當地時間週五與俄國文藝界代表進行視訊會議。過程中他斥責西方「試圖取消我國整個千年文化和人民」，「他們現在正盛行一種取消文化，甚至把柴可夫斯基、蕭士塔高維奇和拉赫曼尼諾夫從海報上抹消。俄國作家和書籍如今也被取消。」

    普廷接著說，上一次對文藝界發動對立的，就是1930年代納粹德國興盛的焚書活動。他還以近來飽受左派人士批評的J.K.羅琳為例，「最近他們還取消了童書作者喬安羅琳（Joanne Rowling）。這位作者的作品在全世界銷售數億本，但她不再受到那些所謂的性別自由粉絲的支持。」

    普廷指的是J.K.羅琳2020年評論一篇題為「為有月經的人創造一個更平等的後疫情世界」的文章，她認為標題直接用「女人」一詞即可，因為「有月經的人」就是「女人」，此話一出遭批是對跨性別者的歧視。

    但普廷可能不知道的是，J.K.羅琳捐出100萬英鎊（約新台幣3726萬元）援助烏克蘭兒童。她25日還在推特轉推一篇普廷政敵納瓦尼的新聞，寫道「批判西方取消文化的人，最好不要是近期那些屠殺平民，或把異議者關到牢裡的人。」

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