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    俄羅斯：作戰第一階段大致達成 往後專注在頓巴斯地區

    烏克蘭馬利波市，一名俄軍士兵持槍警戒。烏克蘭民眾則在他身後排隊領取人道救援物資。（路透）

    烏克蘭馬利波市，一名俄軍士兵持槍警戒。烏克蘭民眾則在他身後排隊領取人道救援物資。（路透）

    2022/03/25 23:27

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭衝突今（25）日進入第30天，俄羅斯國防部在公告中宣布，軍事行動的第一階段已大抵完成，俄軍接下來將專注在完全「解放」烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbass）。

    《路透》報導，俄羅斯參謀總部的軍事行動主管魯德斯科伊（Sergei Rudskoi）宣布，「行動第一階段的主要目標大致上來說都達成了。烏克蘭武裝部隊的作戰潛力已被大幅降低，這讓我方有條件將心力集中在主要目標上：解放頓巴斯。」

    根據俄羅斯國防部的說法，俄羅斯支持的烏東親俄份子目前已控制了盧甘斯克（Luhansk）93％的面積，以及頓涅茨克（Donetsk）53％的區域。盧甘斯克與頓涅茨克被合稱為頓巴斯地區。

    魯德斯科伊也公布了俄軍的傷亡數字，他指出，俄軍有1351人陣亡，另外有3825人受傷。烏克蘭方面則稱俄軍的陣亡人數超過1萬5000人。

    不過俄羅斯參謀總部仍表示，俄軍會持續在烏克蘭展開軍事行動，直到達成既定目標。參謀總部沒有說明「目標」是指什麼。

    魯德斯科伊也指出，對於在烏克蘭的軍事行動，俄羅斯軍方最初有兩個方案在考慮，一種是規模僅限於頓巴斯地區，另一種就是針對烏克蘭全境，他們最後選擇了第二個。

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