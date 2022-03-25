拜登主張將俄國逐出G20 聯合國大會通過決議施壓俄國（不斷更新）

美總統拜登主張俄國應被逐出G20。（路透）

2022/03/25 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月25日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

*英國對俄實施新一輪制裁，主要針對65個商業精英和戰略企業，凍結俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）、阿爾法銀行以及俄羅斯最大航運商Sovcomflot的資產。

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*聯合國大會以140票同意壓倒性通過人道援助烏克蘭、譴責俄羅斯決議案，要求對烏克蘭境內的平民、醫護人員、志工、記者、醫院和其它民間設施提供保護，停止在馬立波（Mariupol）及其它城市的圍城戰，並譴責俄羅斯是造成烏克蘭嚴重人道危機的罪魁禍首。

*盛傳中國軍事援助俄國侵略烏克蘭。中國防部聲明澄清，「向俄提供軍事援助完全是虛假信息，有關中方事先知情、默許俄羅斯入侵烏克蘭的說法，也是在抹黑中國。」

*美國總統拜登表示，他認為俄羅斯應當被逐出20國集團（G20），並呼籲歐洲盟友公開發聲，警告中國不要與俄羅斯在同一陣線。

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