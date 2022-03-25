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    歐陸直通俄國高鐵將停駛 27日最後一班車離俄

    往來芬蘭與俄羅斯的「快板號」高鐵，將在27日後停駛。（法新社）

    往來芬蘭與俄羅斯的「快板號」高鐵，將在27日後停駛。（法新社）

    2022/03/25 21:02

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯因為侵略烏克蘭，遭多國制裁和禁止俄國航班進入領空後，往來芬蘭與俄羅斯的「快板號」（Allegro）高鐵列車，成了許多俄國民眾前往歐陸的最直接快速方式，也是目前俄歐之間唯一還在運作的鐵路路線。不過，經營「快板號」的芬蘭國營鐵路公司（VR）25日宣佈，快板號將在27日後暫停營運。

    《法新社》25日報導，VR高級副總裁斯莫拉（Topi Simola）25日在聲明中說，「目前為止，我們持續依照官方的方針，營運快板號服務，以利芬蘭人前往芬蘭」，不過，24日芬蘭主管國營企業的歐洲事務暨國有資產管理部長特普萊恩（Tytti Tuppurainen）知會VR，鑑於俄羅斯受到的嚴重制裁，「不再適合營運這條路線」。VR公司說，27日是最後一班從俄羅斯發車開往芬蘭的「快板號」。

    「快板號」往來芬蘭赫爾辛基和俄羅斯的聖彼得堡，1天2班，俄羅斯入侵烏克蘭後，大批俄羅斯和芬蘭人急著在西方制裁影響前離開俄國，因此常常班班客滿。但是VR發言人說，最近兩週，快板號搭乘人數，從開戰後1天載700名乘客到芬蘭，減少到只有60%。

    莫斯科對搭乘「快板號」嚴格設限，只限俄國或芬蘭籍人士，並且搭車須有簽證以及歐盟認可的武漢肺炎疫苗接種證明；俄羅斯大多數民眾接種的國產Sputnik疫苗不被歐盟認可。因此，大多數搭乘快板號到芬蘭的俄羅斯人，多半是在歐洲生活或工作、求學的人。

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