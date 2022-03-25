法太平洋司令：印太地區重要性不變

法國太平洋司令部司令雷伊（Jean-Mathieu Rey，左）今天接受產經新聞等日媒訪問時表示，即使有烏克蘭的危機，但對法國而言，印度太平洋地區的重要性依舊不變，並將增加部署6艘巡邏艦擴充為21艘，同時增加巡邏機。（法新社資料照）

2022/03/25 19:45

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕法國太平洋司令部司令雷伊（Jean-Mathieu Rey）今天接受產經新聞等日媒訪問時表示，即使有烏克蘭的危機，但對法國而言，印度太平洋地區的重要性依舊不變，他並表明將加強此一區域的法軍，包括增加部署6艘巡邏艦，從目前的15艘擴充為21艘，並將增加巡邏機。

對於企圖在東海及南海擴大海上霸權的中國軍隊，雷伊表示，仍會與對手保持對話。他指出中方曾向法軍抱怨「航行在台灣海峽的法艦太多了」，而他則以「該處是國際海峽，船艦通過毫無問題，只要有必要就會隨時路過」進行反駁。

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2019年法國一艘巡防艦通過台灣海峽，曾遭中國軍艦尾隨，去年法軍與日美聯合演訓前後，再度有法軍的偵察艦和巡防艦「路過」台灣海峽。

雷伊認為，俄羅斯是「太平洋國家」，俄軍入侵烏克蘭已造成印太地區的緊張局勢升高。由於法國在印太地區有領土和廣大的專屬經濟海域（EEZ），雷伊表示，即使有烏克蘭的危機，但印太地區的重要性不變。

法軍去年5月首次與日美陸上部隊在日本境內舉行聯合演訓，日本海上自衛隊及美國海軍及法國海軍也舉行聯合防空訓練，雷伊在去年11月接日本放送協會（NHK）專訪時也表示，法軍將繼續參與印太地區，並準備進一步加強與自衛隊的合作。

這次的訪談中，雷伊表明法軍預定2024年派遣拉斐爾戰機和空中加油機等到日本，與自衛隊實施聯合演訓，未來更計畫與日本方進行協調加強法軍與自衛隊的合作。

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