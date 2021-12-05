澳智庫指疫情削弱中國國力 但印太發生戰事風險仍高

澳洲智庫洛伊國際政策研究所發布報告稱，疫情削弱中國的綜合國力。（路透）

2021/12/05 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）今天（5日）表示，美國在總統拜登的領導下，在印太地區的影響力有所增長，而中國因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情削弱了在印太地區的實力，不過該地區存在諸多安全層面的不確定性，還是有非常高的戰爭風險。

綜合外媒報導，洛伊國際政策研究所週日發布一份報告指出，因為武肺肆虐，印太地區整體繁榮程度減弱，也削弱了中國綜合國力，直言北京政府不太可能在本世紀結束之前，在綜合實力上領先同級的競爭對手，至少目前看起來，中國似乎還無法像美國昔日那樣占據國際主導地位。

請繼續往下閱讀...

洛伊國際政策研究所也表示，美國為因應中國崛起，在印太地區與盟友的合作關係比以往來得更加密切，該地區盟友也從未像現在這樣依賴美國的能力來維持軍事及戰略平衡；相同地，中國為對抗美國，除了積極拉攏東南亞國家，同時也加強與俄羅斯、巴基斯坦和北韓的軍事交流，企圖建立地區核武強權。

承上所述，面對印太地區新興軍事力量平衡，是否能維持該區域戰略穩定還是未知數，但美中競爭、敵對行動等因素容易導致任一方誤判情勢，加上該地區存在多個「衝突爆發點」，這讓印太地區發生戰爭的風險非常高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法