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    讓中國看得更明白！日防衛省以簡體中文宣傳兩棲登陸作戰

    日本自衛隊今年11月19日至30日開展綜合演習，重點聚焦在兩棲登陸作戰。（圖翻攝自防衛省統合幕僚監部_推特）

    日本自衛隊今年11月19日至30日開展綜合演習，重點聚焦在兩棲登陸作戰。（圖翻攝自防衛省統合幕僚監部_推特）

    2021/12/02 18:38

    〔即時新聞／綜合報導〕台海緊張情勢升溫，加上中國不斷對外擴權的野心，日本加緊戰備訓練，防衛省11月19日至30日展開「自衛隊綜合演習」，防衛省統合幕僚監部本週更在官方推特上，罕見以簡體中文高調宣傳綜合演習當中的兩棲登陸作戰訓練，引發中方跳腳。

    因應中國在印太地區帶來的威脅，以及在釣魚台等爭議島嶼附近的動作，日本防衛省動員海陸空自衛隊約3萬人，以級5800名駐日美軍，上月19日至30日在日本全國各地聯合演習。據悉，日本自衛隊海陸空聯合實兵演習，今年已是第8屆，但首次有駐日美軍參演，受到各界關注。

    30日演習結束後，防衛省統合幕僚監部本週二（11月30日）更在官方推特上，以簡體中文高調宣傳自衛隊在綜合演習中進行的兩棲作戰訓練，推文寫道，「我國島嶼眾多，為了保護我國人民生命和財產，提高應對島嶼攻擊的能力是至關重要的。我們自衛隊將繼續集合陸海空力量，進一步發展聯合作戰能力」，對中方叫陣意味濃厚。

    對此，中國外交部嗆聲，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，「中方維護領土主權的意志和決心堅定不移，將堅決應對日方侵犯中國主權的不法行為。中方嚴肅敦促日方恪守中日四點原則共識，切實加強內部管束，防止局勢惡化升級。」

    防衛省統合幕僚監部罕見以簡體中文高調宣傳自衛隊兩棲登陸作戰。（圖翻攝自防衛省統合幕僚監部_推特）

    防衛省統合幕僚監部罕見以簡體中文高調宣傳自衛隊兩棲登陸作戰。（圖翻攝自防衛省統合幕僚監部_推特）

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